गुटखा चबाने से लेकर सपना चौधरी के गाने पर नाचने तक, दशहरे पर वायरल हुए रावण के 10 मजेदार वीडियो, हंसा-हंसाकर कर देंगे लोटपोट

Top 10 Dussehra Funny Videos: सोशल मीडिया पर इन दिनों दशहरा से जुड़े एक से बढ़कर एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर यकीनन आपकी भी हंसी छूट जाएगी. इन वीडियो में कभी रावण बना कोई शख्स गुटखा खाते नजर आ रहा है, तो कभी कोई बुलेट बाइक दौड़ाते. हद तो तब हो गई जब दशानन बना एक शख्स सपना चौधरी के गाने पर डांस करते देखा गया. अगर अब तक आपने इन वायरल वीडियोज को नहीं देखा है, तो अभी देख लीजिए. सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियोज को देखकर लोगों का हंस-हंसकर बुरा हाल हो रहा है. बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व 'दशहरा' भले ही बीत चुका है, लेकिन सोशल मीडिया का माहौल अब भी दशहरे वाला ही है, क्योंकि यहां रावण के वो अवतार हैं जिन्हें देखकर लोगों की हंसी रोके नहीं रुक रही ही. कुछ लोग तो बोल रहे हैं यह कलयुग के रावण हैं.

यहां देखें वीडियो

इन मजेदार वायरल वीडियो को देखकर यकीनन किसी का भी चेहरा हंस-हंसकर खिल उठेगा. सबसे पहले X पर वायरल इस वीडियो पर एक नजर मार लीजिए, जिसे @harpreet4567 नाम के यूजर ने शेयर किया है. इस वीडियो में सीता हरण के दौरान साधु के वेष में आए रावण को 'भाग मिल्खा भाग' फिल्म के 'हवन करेंगे' गाने पर डांस करते देखा जा रहा है. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है 'पंजाबी रामलीला में हवन करेंगे गाने पर रावण आर्मी का डांस.'

दूसरे वीडियो में ​लंकापति रावण को बेहद चिल मूड में एक वाहन के ऊपर बैठा देखा जा सकता है. इस दौरान भीड़ में से आवाज लगा रहे एक शख्स को देखकर रावण बना शख्स थम्बस अप दिखाता नजर आता है.

X पर वायरल इस तीसरे वीडियो को @GaurangBhardwa1 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें रावण बना शख्स हरियाणवी गाने '52 गज का दामन' पर डांस करते दिखाई दे रहा है.

@Gulzar_sahab नाम हैंडल से वायरल इस चौथे वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, इस वीडियो के बिना दशहरा अधूरा ही लगता है. वीडियो में बुलेट पर आए रावण को रामलीला मंचन के स्टेज पर भांगड़ा करते देखा जा सकता है.

This Ravan has my vote. He got a vibe on “Sharara” song. Ramleela pic.twitter.com/f6Lq0Fq8d6

@harpreet4567 नाम के अकाउंट से X पर शेयर किए गए इस पांचवें वीडियो में रावण बने शख्स को स्टेज पर 'शरारा शरारा' गाने पर परफॉर्मेंस करते देखा जा सकता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, मेरा वोट इस रावण को जाता है, क्योंकि उसने शरारा शरारा गाने पर परफॉर्मेंस दी है.

RAVAN SPOTTED DOING FOOD DELIVERY 😂This #Dussehra we're making sure Ravan pays for his sins by delivering happiness for a change 🔥magicpin X Ravan fighting evil of high food delivery charges 👺 pic.twitter.com/zpzwsvMuXm