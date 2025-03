डोनट खाने थे, तो बच्चे ने पुलिस को लगाया फोन, फिर पुलिस ने क्या किया, देखें वीडियो

Viral Video: बच्चे मन के सच्चे, एक बार जिद पर आ जाए तो उन्हें वो चीज चाहिए ही होती है. उन्हें क्या पता कि कहां पर क्या नहीं बोलना है. लेकिन इनकी क्यूट हरकते लोगों को काफी पसंद आती है. अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में एक बच्चे का क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस बच्चे को डोनट खाने थे उसने इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर डोनट मंगवाया. हैरानी की बात ये थी कि पुलिस ने भी बड़े प्यार से बच्चे के लिए डोनट डिलिवर किया.

Emergency Donuts: The Sequel

Bennett requested a donut emergency, and #MPD delivered! His smile and laughter said it all! Together we are #moorestrong. #ServiceBeforeSelf #donutsdonutsdonuts pic.twitter.com/h8gnvKv7Rb