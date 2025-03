IND vs NZ: बेटे अहान को गोद में लेकर खड़ी थी रितिका, अनुष्का शर्मा ने यूं लुटाया प्यार, वायरल हो गया वीडियो

Anushka Sharma Seen Caressing Rohit Sharma Son Ahaan: सोशल मीडिया पर इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा के क्यूट से बेटे आहान के बीच का एक मस्ती भरा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स एक से बढ़कर एक रिएक्शन देते हुए प्यार लुटा रहे हैं. यह खूबसूरत लम्हा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के भारत बनाम न्यूजीलैंड मुकाबले के दौरान कैमरे में कैद हुआ, जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी. अनुष्का शर्मा और रोहित शर्मा के बेटे आहान का यह क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों दिलों को छू चुका है.

रितिका की गोद में नजर आया आहान, अनुष्का ने लुटाया प्यार

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह अपने बेटे आहान को गोद में लिए स्टेडियम में बैठी नजर आ रही हैं, तभी अनुष्का शर्मा (जो खुद क्रिकेटर विराट कोहली की पत्नी हैं) उनसे मिलती हैं. इस दौरान अनुष्का और क्यूट से आहान के साथ उनका मस्तीभरा अंदाज वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर देखते ही देखते वायरल हो गया. लोग अब इस क्यूट से वीडियो को खूब देख और पसंद कर रहे हैं और जमकर प्यार लुटा रहे हैं. इस क्यूट मोमेंट को देख चुके सोशल मीडिया यूजर्स इसे "सबसे क्यूट क्रिकेट मोमेंट" कह रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

It's confirm she is Ritika bhabhi with Ahaan. 😭🥹❤️❤️❤️ https://t.co/uBVeUWvYWg