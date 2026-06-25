बारिश में भीग न जाए प्यारा तोता, मालिक ने बना दिया मिनी रेनकोट, तस्वीरें देख लोग बोले- यही है सच्चा प्यार

सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है, लेकिन कभी-कभी कोई तस्वीर ऐसी सामने आ जाती है जो सीधे दिल में उतर जाती है. इन दिनों एक छोटे से तोते ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. वजह उसकी रंग-बिरंगी चोंच या प्यारा अंदाज नहीं, बल्कि उसका नन्हा सा रेनकोट है. जी हां, बारिश में अपने प्यारे तोते को भीगने से बचाने के लिए उसके मालिक ने ऐसा इंतजाम किया कि अब लोग सिर्फ तोते को नहीं, बल्कि मालिक के प्यार को भी सलाम कर रहे हैं.

जब तोते के लिए बना स्पेशल रेनकोट

वायरल तस्वीरों में एक हरा तोता पारदर्शी रेनकोट पहने नजर आ रहा है. रेनकोट इतना छोटा और प्यारा है कि पहली नजर में देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा. बताया जा रहा है कि मालिक ने बारिश के मौसम में अपने इस नन्हे साथी को सूखा और आरामदायक रखने के लिए खास तौर पर ये रेनकोट तैयार किया. सबसे मजेदार बात ये है कि रेनकोट में हुड भी है, जिससे तोते का सिर भी बारिश की बूंदों से बचा रहे.

इंटरनेट बोला- ये है असली वीआईपी ट्रीटमेंट

तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने कहा कि ये दुनिया का सबसे लकी तोता है, तो किसी ने मजाक में लिखा कि अब तोते के फैशन सेंस के आगे इंसान भी फेल हैं. कई यूजर्स ने इसे प्यार और देखभाल की सबसे क्यूट मिसाल बताया. लोगों का कहना है कि मालिक ने जिस बारीकी से अपने पालतू पक्षी का ख्याल रखा है, वो दिल जीत लेने वाला है.

छोटी सी जैकेट, बड़ा सा प्यार

ये वायरल तस्वीर सिर्फ क्यूटनेस तक ही नहीं है. इसके पीछे एक खूबसूरत संदेश भी छिपा है. अक्सर लोग अपने पालतू जानवरों को परिवार का हिस्सा मानते हैं और उनकी जरूरतों का भी उतना ही ध्यान रखते हैं. इस तोते के मालिक ने भी कुछ ऐसा ही किया. एक छोटे से रेनकोट के जरिए उसने दिखा दिया कि प्यार जताने के लिए बड़ी चीजों की नहीं, बड़े दिल की जरूरत होती है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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