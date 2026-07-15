अगर अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच मुकाबलों की बात करें तो 1962 में पहली बार दोनों देश भिड़े थी. इंग्लैंड और अर्जेंटीना पांच मुकाबले में आमने सामने हुए हैं. इस दौरान इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड की टीम तीन मुकाबले जीती है, जबकि अर्जेंटीना को दो मैचों में जीत मिली है, जिसमें एक पेनल्टी भी शामिल है.

1962: इंग्लैंड 3-1 अर्जेंटीना ग्रुप स्टेज: इंग्लैंड और अर्जेंटीना पहली बार वर्ष 1962 में विश्व कप में आमने-सामने हुए थे. जब इंग्लैंड ने ग्रुप चरण में 3-1 से जीत हासिल की थी. दोनों टीमों ने ग्रुप स्टेज का अंत एक जीत, एक ड्रॉ और एक हार के साथ किया. लेकिन बेहतर गोल अंतर के कारण इंग्लैंड ने अर्जेंटीना को पीछे छोड़ते हुए अगले दौर में जगह बनाई.

1966 इंग्लैंड 1-0 अर्जेंटीना: वेम्बली में प्रतिद्वंद्विता की नींव रखी थी. इंग्लैंड ने उस मैच में 1-0 से जीत हासिल की, जिसे ज्योफ हर्स्ट के देर से विजेता के रूप में कम, अर्जेंटीना के कप्तान एंटोनियो रैटिन की बर्खास्तगी के लिए याद किया जाता है. अर्जेंटीना आज तक यह दावा करता है कि उसके साथ अन्याय हुआ था और जियोफ़ हर्स्ट का विजयी गोल ऑफ़साइड था. अर्जेंटीना के कप्तान एंतोनियो रैटिन को सिर्फ़ तीन मिनट के भीतर दो घटनाओं के कारण मैच के 33वें मिनट में रेड कार्ड दिखा दिया गया. पहली घटना इंग्लैंड के खिलाड़ी बॉबी चार्लटन को गिराने की थी. दूसरी, जर्मनी के रेफ़री रुडोल्फ़ क्राइटलाइन से लगातार बहस करने की. रैटिन ने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मैच लगभग आठ मिनट तक रुका रहा.

1986: अर्जेंटीना 2-1 इंग्लैंड क्वार्टर फ़ाइनल: फ़ॉकलैंड युद्ध के सिर्फ़ चार साल बाद हुआ यह क्वार्टर फाइनल 'हैंड ऑफ गॉड' के लिए याद किया जाता है. अर्जेंटीना के नंबर 10 माराडोना इंग्लैंड के गोलकीपर पीटर शिल्टन के साथ गेंद तक पहुंचने के लिए उछले और किसी की नज़र में आए बिना उन्होंने गेंद को हाथ से ख़ाली गोल में पहुंचा दिया. माराडोना ने इसके बाद वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे शानदार गोल किया. उन्होंने इंग्लैंड की आधी टीम को छकाया, शिल्टन को पार किया और गेंद को गोल में डालकर अर्जेंटीना की बढ़त दोगुनी कर दी. इंग्लैंड के स्टार गैरी लिनेकर ने आख़िर में एक गोल ज़रूर किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और इंग्लैंड बेहद विवादित परिस्थितियों में वर्ल्ड कप से बाहर हो गया.

1998: अर्जेंटीना 2-2 इंग्लैंड राउंड ऑफ 16: यह मुकाबला अर्जेंटीना के डिएगो सिमियोने को बेकहम द्वारा मारी गई लात और उसके बाद मिले रेड कार्ड के लिए याद किया जाता है. मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा था, जहां डेविड बैटी और पॉल इन्स के पेनल्टी चूकने के बाद अर्जेंटीना ने जीत दर्ज की थी.

2002: इंग्लैंड 1-0 अर्जेंटीना ग्रुप स्टेज: यह मैच बेकहम की वापसी के लिए याद किया जाता है. हाफ़ टाइम से एक मिनट पहले बेकहम ने पेनल्टी पर गोल किया. यह पेनल्टी तब दी गई जब पोचेटिनो को ओवेन पर फाउल का दोषी माना गया. इस फैसले पर भी विवाद हुआ था.