Argentina vs England LIVE Score, FIFA World Cup 2026 Semi-Final LIVE Updates: दो दशक बाद इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में आमने-सामने होने वाली हैं. दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से वर्ल्ड कप की सबसे पुरानी प्रतिद्वंद्विताओं में से एक हो गया है.
इंग्लैंड और अर्जेंटीना पांच मुकाबले में आमने सामने हुए हैं. इस दौरान इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड की टीम तीन मुकाबले जीती है, जबकि अर्जेंटीना को दो मैचों में जीत मिली है, जिसमें एक पेनल्टी भी शामिल है.
इंग्लैंड और अर्जेंटीना पहली बार वर्ष 1962 में विश्व कप में आमने-सामने हुए थे. जब इंग्लैंड ने ग्रुप चरण में 3-1 से जीत हासिल की थी, टीमों ने 1966 के क्वार्टर फाइनल में वेम्बली में प्रतिद्वंद्विता की नींव रखी थी. इंग्लैंड ने उस मैच में 1-0 से जीत हासिल की, जिसे ज्योफ हर्स्ट के देर से विजेता के रूप में कम, अर्जेंटीना के कप्तान एंटोनियो रैटिन की बर्खास्तगी के लिए याद किया जाता है.
इस मुकाबले में इंग्लैंड ने ट्रॉफी तो जीत ली थी, लेकिन उस मुकाबले की खराब भावना दशकों तक बनी रही. अब 20 वर्ष बाद मेक्सिको सिटी के एज्टेका स्टेडियम में फाइनल में जगह बनाने की जंग होगी.
बता दें कि स्वीट्जरलैंड को हराने के बाद अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है. इसी के साथ ही लियोनेल स्कालोनी ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही नेशनल टीम के इतिहास के सबसे अहम मैनेजरों में अपनी जगह पक्की कर ली है.
स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच लियोनेल स्कालोनी का नेशनल टीम के कोच के तौर पर 13वां वर्ल्ड कप मैच था. उन्होंने वर्ष 1978 वर्ल्ड कप चैंपियन सीजर लुइस मेनोट्टी का रिकॉर्ड तोड़ा है. सीजर लुइस मेनोट्टी ने 12 वर्ल्ड कप मैचों में टीम को संभाला था.
अब लियोनेल स्कालोनी की नजर कार्लोस साल्वाडोर बिलार्डो से आगे निकलने पर है. कार्लोस साल्वाडोर बिलार्डो ने 14 वर्ल्ड कप मैचों में टीम को संभाला है. इनके बाद अब दूसरे नंबर पर लियोनेल स्कालोनी ही हैं.
Argentina vs England Semi-Final LIVE: इतिहास के मुहाने पर मेसी
लियोनेल मेसी एक FIFA वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनने से सिर्फ़ एक गोल दूर हैं. अर्जेंटीना के कप्तान अभी महान खिलाड़ी गुइलेर्मो स्टेबिले के बराबर हैं, जिन्होंने 1930 में टूर्नामेंट के पहले एडिशन में आठ गोल किए थे.
Argentina vs England Semi-Final LIVE: गोल्डन बूट की रेस
लियोनेल मेसी के पास गोल्डन बूट की रेस में साफ़ बढ़त लेने का मौका है क्योंकि अर्जेंटीना लगातार दो फ़ाइनल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है. मेसी, जो अभी आठ गोल के साथ टॉप पर हैं, के पास फ़्रांस के काइलियन एम्बाप्पे से आगे निकलने का मौका होगा, जिनकी टीम पहले सेमीफ़ाइनल में स्पेन से हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी.
Argentina vs England Semi-Final LIVE: अर्जेंटीना के सामने भी समस्या
अर्जेंटीना के सभी खिलाड़ी खेलने के लिए उपलब्ध हैं जिससे उसके कोच लियोनेल स्कालोनी के लिए शुरुआती एकादश का चयन करना आसान नहीं होगा. उन्हें यह तय करना है कि अपने करिश्माई कप्तान मेसी के साथ जूलियन अल्वारेज़ को खिलाया जाए या लोटारो मार्टिनेज़ को.
इस मैच में मिडफील्ड में रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इंग्लैंड को अपना पूरा ध्यान मेस्सी पर लगाने से बचना होगा जो एंज़ो फर्नांडीज़ और एलेक्सिस मैक एलिस्टर के साथ मिलकर इंग्लैंड की रक्षात्मक पंक्ति को भेदने और उनके आक्रामक डिफेंस के पीछे मौजूद खाली जगह का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे.
अर्जेंटीना के सामने एक बेहद कठिन मानसिक चुनौती है. आत्मविश्वास से भरी इंग्लैंड टीम को रोकना, जिसे अब तक अर्जेंटीना की तरह ही आखिर तक हार नहीं मानने का जज्बा दिखाया है. अर्जेंटीना का रक्षापंक्ति में दारोमदार क्रिस्टियन रोमेरो पर होगा.
Argentina vs England Semi-Final LIVE: राइट-बैक बनी हुई है इंग्लैंड की समस्या
इंग्लैंड की राइट-बैक की समस्या अभी भी बनी हुई है. जेरेल क्वांसा निलंबित हैं और चोटिल रीस जेम्स को शुरुआती लाइनअप में शामिल किए जाने की संभावना बहुत कम है. ऐसे में एजरी कोंसा या जेड स्पेंस को अर्जेंटीना की तरफ से बाएं छोर से होने वाले आक्रमण के खिलाफ मोर्चा संभालना होगा.
इंग्लैंड के कोच थॉमस ट्यूशेल की रणनीति डिफेंस चूक को कम करने को प्राथमिकता देनी होगी. डेक्लान राइस और कोबी मैनू की मेस्सी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी.
Argentina vs England Semi-Final LIVE: मेसी का जादू या केन का करिश्मा?
आज सबकी नजर इस पर टिकी रहेगी कि इसमें लियोनेल मेस्सी के पांवों का जादू चलेगा या हैरी केन का करिश्मा. मेसी ने अब तक मौजूदा टूर्नामेंट में आठ गोल करके अर्जेंटीना की जीत में अहम भूमिका निभाई है तो केन भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं है जिन्होंने छह गोल दागे हैं.
यह दोनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार आमने-सामने होंगे क्योंकि दोनों टीम के बीच 2005 के बाद कोई मुकाबला नहीं हुआ है. केन को जूड बेलिंगहम (छह गोल) का भी अच्छा साथ मिला है.
इंग्लैंड की टीम के लिए जहां मेसी को रोकना एक चुनौती होगी वहीं केन और बेलिंगहम के सामने अर्जेंटीना की डिफेंस की कड़ी परीक्षा होगी. बेलिंगहम बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और अर्जेंटीना को उनसे सतर्क रहना होगा.
इन दोनों देशों के बीच वर्षों से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए मैच के दौरान तनाव भी होने की संभावना है.
इन दोनों टीम ने अभी तक अजेय रहकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है. मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना की टीम को हाल के मैचों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा है. ग्रुप चरण में अपने तीनों मैच जीतने वाले अर्जेंटीना का केप वर्दे के खिलाफ मैच अतिरिक्त समय तक खिंचा. इसके बाद उसे मिस्र और स्विट्जरलैंड को हराने में भी संघर्ष करना पड़ा. अर्जेंटीना विश्व कप में 12 मैचों से अजेय है.
इंग्लैंड ने भी अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया था. उसने अंतिम 16 के मैच में मैक्सिको को 3-2 से हराया और फिर नॉर्वे के खिलाफ क्वार्टर-फाइनल मुकाबले में पिछड़ने के बाद बेलिंगहम के दो शानदार गोल की मदद से 3-2 से जीत हासिल की.
Argentina vs England Semi-Final LIVE: ऐसा रहा है इतिहास
अगर अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच मुकाबलों की बात करें तो 1962 में पहली बार दोनों देश भिड़े थी. इंग्लैंड और अर्जेंटीना पांच मुकाबले में आमने सामने हुए हैं. इस दौरान इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड की टीम तीन मुकाबले जीती है, जबकि अर्जेंटीना को दो मैचों में जीत मिली है, जिसमें एक पेनल्टी भी शामिल है.
1962: इंग्लैंड 3-1 अर्जेंटीना ग्रुप स्टेज: इंग्लैंड और अर्जेंटीना पहली बार वर्ष 1962 में विश्व कप में आमने-सामने हुए थे. जब इंग्लैंड ने ग्रुप चरण में 3-1 से जीत हासिल की थी. दोनों टीमों ने ग्रुप स्टेज का अंत एक जीत, एक ड्रॉ और एक हार के साथ किया. लेकिन बेहतर गोल अंतर के कारण इंग्लैंड ने अर्जेंटीना को पीछे छोड़ते हुए अगले दौर में जगह बनाई.
1966 इंग्लैंड 1-0 अर्जेंटीना: वेम्बली में प्रतिद्वंद्विता की नींव रखी थी. इंग्लैंड ने उस मैच में 1-0 से जीत हासिल की, जिसे ज्योफ हर्स्ट के देर से विजेता के रूप में कम, अर्जेंटीना के कप्तान एंटोनियो रैटिन की बर्खास्तगी के लिए याद किया जाता है. अर्जेंटीना आज तक यह दावा करता है कि उसके साथ अन्याय हुआ था और जियोफ़ हर्स्ट का विजयी गोल ऑफ़साइड था. अर्जेंटीना के कप्तान एंतोनियो रैटिन को सिर्फ़ तीन मिनट के भीतर दो घटनाओं के कारण मैच के 33वें मिनट में रेड कार्ड दिखा दिया गया. पहली घटना इंग्लैंड के खिलाड़ी बॉबी चार्लटन को गिराने की थी. दूसरी, जर्मनी के रेफ़री रुडोल्फ़ क्राइटलाइन से लगातार बहस करने की. रैटिन ने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मैच लगभग आठ मिनट तक रुका रहा.
1986: अर्जेंटीना 2-1 इंग्लैंड क्वार्टर फ़ाइनल: फ़ॉकलैंड युद्ध के सिर्फ़ चार साल बाद हुआ यह क्वार्टर फाइनल 'हैंड ऑफ गॉड' के लिए याद किया जाता है. अर्जेंटीना के नंबर 10 माराडोना इंग्लैंड के गोलकीपर पीटर शिल्टन के साथ गेंद तक पहुंचने के लिए उछले और किसी की नज़र में आए बिना उन्होंने गेंद को हाथ से ख़ाली गोल में पहुंचा दिया. माराडोना ने इसके बाद वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे शानदार गोल किया. उन्होंने इंग्लैंड की आधी टीम को छकाया, शिल्टन को पार किया और गेंद को गोल में डालकर अर्जेंटीना की बढ़त दोगुनी कर दी. इंग्लैंड के स्टार गैरी लिनेकर ने आख़िर में एक गोल ज़रूर किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और इंग्लैंड बेहद विवादित परिस्थितियों में वर्ल्ड कप से बाहर हो गया.
1998: अर्जेंटीना 2-2 इंग्लैंड राउंड ऑफ 16: यह मुकाबला अर्जेंटीना के डिएगो सिमियोने को बेकहम द्वारा मारी गई लात और उसके बाद मिले रेड कार्ड के लिए याद किया जाता है. मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा था, जहां डेविड बैटी और पॉल इन्स के पेनल्टी चूकने के बाद अर्जेंटीना ने जीत दर्ज की थी.
2002: इंग्लैंड 1-0 अर्जेंटीना ग्रुप स्टेज: यह मैच बेकहम की वापसी के लिए याद किया जाता है. हाफ़ टाइम से एक मिनट पहले बेकहम ने पेनल्टी पर गोल किया. यह पेनल्टी तब दी गई जब पोचेटिनो को ओवेन पर फाउल का दोषी माना गया. इस फैसले पर भी विवाद हुआ था.
Argentina vs England Semi-Final LIVE: स्वागत है आपका
नमस्कार स्वागत है आपका मेगा मुकाबले में. आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल है. 1966 के बाद इंग्लैंड का यह सबसे बड़ा मुकाबला है. दूसरी तरफ डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना है. लियोनेल मेसी अपने आखिरी वर्ल्ड कप में छाप छोड़ने के लिए बेताब हैं. मैच थोड़ी देर में शुरू होने वाला है.