जंगल में आपस में ही भिड़े बाघ-बाघिन, हुई जबरदस्त फाइट, बाघिन ने बाघ को उठाकर पटका, फिर टाइगर ने जो किया, हैरान कर देगा

Tiger and Tigress Fight Video: सोशल मीडिया पर जंगल के बहुत से वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. जिन्हें देखकर हमें कई बार हैरानी होती है, क्योंकि इंटरनेट पर हमें ऐसे बहुत से वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है. वैसे तो आपने जंगली जानवरों के बीच लड़ाई के बहुत से वीडियो पहले देखे होंगे. लेकिन, अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें एक बाघ-बाघिन के बीच भयंकर लड़ाई दिखाई गई है. बाघ-बाघिन की ऐसी लड़ाई शायद ही आपने कभी देखी होगी. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं बाघ और बाघिन के बीच जमकर लड़ाई हो रही है. दोनों की लड़ाई देखकर ऐसा लग रहा है मानो आप कोई बॉक्सिंग मैच देख रहे हैं. वीडियो में आप देखेंगे कि बाघिन आराम से बैठी है और सामने से बाघ आ रहा है. दोनों अचानक एक-दूसरे में झपटते हैं और तभी बाघिन, बाघ को उठाकर पटक देती है. दोनों एक बार फिर से एक-दूसरे पर अटैक करते हैं और फिर से बाघिन, बाघ को पटक देती है. तीसरी बार तो बाघ, बाघिन को ज़मीन पर गिरा देता है. दोनों की फाइट देखकर ऐसा लगता है मानों दोनों एक-दूसरे पर कोई खुन्नस निकाल रहे हैं.

देखें Video:

Tiger vs Tigress fight 😱



Just look at the insane size difference between a Tiger and a Tigress. 😳 pic.twitter.com/Yyv7oug5C4