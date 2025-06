पानी की हौद में बैठकर चिल कर रहा था टाइगर, पीछे से दबे पांव आया दूसरा बाघ, दबोच ली गर्दन और फिर जो हुआ

सोशल मीडिया पर जानवरों के तमाम वीडियो वायरल होते रहते हैं, कभी ये आपस में मौज-मस्ती करते नज़र आते हैं, तो कभी इनके बीच खतरनाक लड़ाई देखने को मिलती है. आपने कई बार ऐसे भी बहुत से वीडियो देखे होंगे जिनमें शेर और टाइगर फैमिली आपस में ही लड़ते नज़र आते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, जो लोगों को काफी मज़ेदार भी लग रहा है. इस वीडियो में एक टाइगर Tiger) पानी में आराम कर रहा था कि तभी उसे परेशान करने के लिए उसका दोस्त कुछ ऐसी हरकत कर देता है, जिसकी वजह से ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है.

कुछ लोग तो इसे अपनी लाइफ से जोड़कर देख रहे हैं जब मैं ऐसे चिल कर रहा होता हूं तो लोग परेशान करने आ जाते हैं. जबकि कुछ ने ये सोच लिया कि दोनों के बीच लडाई हो गई. लेकिन, यहां तो बस दोनों के बीच मस्ती चल रही है. 33 सेकंड की इस क्लिप में आप देखेंगे कि सबसे पहले एक पिंजरे में बंद बाघ दिखाई देता है. वह पानी से भरी हौद में आराम से बैठकर चिल कर रहा है. तभी उसके पीछे कुछ दूरी पर बैठा हुआ दूसरा बाघ, जो चोरी छिपे उसे देख रहा होता है, दबे पांव आता है और पीछे से अचानक उसकी गर्दन को ऊपर से दबोच लेता है.

देखें Video:

When you're tryin' to chill but people keep annoying you

pic.twitter.com/4uzgfqtiQn