ऐश्वर्या, जूही, दीपिका की हूबहू कॉपी है यह लड़की, वीडियो देखकर फैंस हुए हैरान, बोले- ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा

सोशल मीडिया पर एक्टर्स और एक्ट्रेस के डुप्लीकेट की भरमार है. इसमें सबसे आगे अजय देवगन चल रहे हैं. वहीं, एक्ट्रेस में ऐश्वर्या, काजोल, रवीना और करिश्मा-करीना की डुप्लीकेट देखने को मिलती है. लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है, उसे देखने के बाद हर कोई हैरान हो गया है. इस वीडियो में एक लड़की दिख रही है, जिसकी शक्ल एक से नहीं बल्कि तीन एक्ट्रेस से मिलती है. गौर से देखा जाए तो यह लड़की आंखों से ऐश्वर्या राय बच्चन, चेहरे से जूही चावला और हंसी से दीपिका पादुकोण जैसी लगती है. अब इस वायरल वीडियो में इस लड़की को देखने के बाद लोग भी हैरान हो रहे हैं.



तीन एक्ट्रेस से मिलती है शक्ल

इस लड़की का नाम कबिता बिस्वास है, जो अजय देवगन और रवीना टंडन की फिल्म दिव्य शक्ति के गाने आपको देखकर पर लिप सिंक कर रही है. जब नजरों के साथ सिर झुकाती है तो बिल्कुल ऐश्वर्या राय की तरह दिखती है हालांकि इसकी आंखें नीली नहीं हैं, लेकिन लुक में ऐश की तरह ही दिखती है और जब हंसती है तो जूही चावला, दीपिका पादुकोण जैसी झलक नजर आती है. लड़की का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिस पर लोग अपने-अपने कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. इस वीडियो पर अभी 5 हजार से ज्यादा लाइक आए हैं.



लोग खा रहे धोखा

तीन एक्ट्रेस की तरह दिखने वाली इस लड़की के वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, जूही, ऐश और दीपिका आपका इन तीनों से चेहरा मिलता है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, ना सिर्फ जूही, ऐश और दीपिका बल्कि तनुश्री दत्ता की भी झलक नजर आ रही है'. तीसरा लिखता है, आप बहुत खूबसूरत हैं और आप में कई एक्ट्रेस की झलक नजर आती है'. एक और लिखता है, 'ये बात भी सच है आप में तीन एक्ट्रेस हैं ऐश्वर्या भी लग रही हो दीपिका भी लग रही हो और जूही जी तो आप हो ही'. इस वीडियो पर लोग कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी भी शेयर कर रहे हैं. कईयों ने शॉकिंग रिएक्शन भी दिए हैं.