विज्ञापन
विशेष लिंक

बस एक वर्ड सीख लो और सब कुछ सेट...गोरी मेम ने बताया हिंदी बोलने का शॉर्टकट

सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला का वीडियो इन दिनों धूम मचा रहा है. वजह है हिंदी सीखने का उसका गजब का ट्रिक. महिला कहती है कि हिंदी बोलने के लिए बस एक ही शब्द काफी है और वो शब्द है अच्छा.

Read Time: 3 mins
Share
बस एक वर्ड सीख लो और सब कुछ सेट...गोरी मेम ने बताया हिंदी बोलने का शॉर्टकट
हिंदी सीखनी है तो बस ये एक शब्द याद रखो, विदेशी महिला ने बताया आसान ट्रिक

Foreign Woman Hindi Trick Goes Viral: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी महिला बड़े मजेदार अंदाज में हिंदी बोलने का आसान तरीका समझा रही है. वीडियो इंस्टाग्राम पर @thelanguageblondie नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इसमें महिला दावा करती है कि हिंदी कोई मुश्किल भाषा नहीं है, बल्कि अगर आप एक शब्द सही से इस्तेमाल करना सीख लें, तो आधी बातचीत अपने आप हो जाती है. वीडियो में महिला हंसते हुए कहती है कि हिंदी में एक ऐसा जादुई शब्द है, जो हर मूड में फिट बैठता है और वो है अच्छा. फिर वह अलग-अलग हालात में अच्छा शब्द का इस्तेमाल करके दिखाती है.

अच्छा मतलब गुड, ओके, समझ गया सब कुछ (Easy Hindi speaking trick for foreigners)

महिला बताती है कि जब आपको गुड कहना हो तो आप अच्छा बोल सकते हैं. किसी बात पर सहमति जतानी हो तो भी अच्छा. अगर किसी ने कुछ चौंकाने वाली बात कह दी तो थोड़ा जोर देकर अच्छा बोलिए, मतलब रियली. किसी बात को समझने के बाद आई सी या आई अंडरस्टैंड के लिए भी बस अच्छा काफी है. वह कहती है कि लेट मी थिंक जैसी स्थिति में भी अच्छा बोला जा सकता है. यानी एक शब्द और ढेर सारे मतलब. इस तरह विदेशी महिला ने हिंदी बोलने का शॉर्टकट फार्मूला समझा दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

लोगों को आई पीके की याद, कमेंट्स की बरसात (Foreigner learns Hindi viral video)

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर फनी कमेंट कर रहे हैं. किसी ने महिला को पीके की दीदी बता दिया, तो किसी ने लिखा, हमने भी पीके फिल्म देखी है. कई लोगों ने सिर्फ अच्छा लिखकर ही अपना रिएक्शन दे दिया. वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और लोग इसे शेयर कर हंस रहे हैं. एक शब्द अच्छा और बात बन गई पूरी. विदेशी महिला का यह देसी ट्रिक लोगों को हंसा भी रहा है और हिंदी की सादगी का एहसास भी करा रहा है. यह वीडियो दिखाता है कि हिंदी जैसी समृद्ध भाषा को लोग दुनिया भर में दिलचस्पी से सीख रहे हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट न सिर्फ मनोरंजन करते हैं, बल्कि संस्कृति को भी जोड़ते हैं.

ये भी पढ़ें:- 42 लाख रुपए की मोटी सैलरी, फिर भी शख्स ने छोड़ दी जॉब, खुद बताई अपनी कहानी

ये भी पढ़ें:- 90 मिनट के 1.6 लाख, बिल का ऐसा डर..चोट लगने के बाद भी खुद अस्पताल पहुंचा शख्स, अमेरिका की मेडिकल हकीकत

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Foreigner Learns Hindi Viral Video, Easy Hindi Speaking Trick For Foreigners, Foreign Woman Hindi Video, Hindi Learning Trick, Viral Video Foreign Woman Speaks Hindi
Get App for Better Experience
Install Now