एक्टर बनना चाहता था ये शख्स, अमिताभ को बनाया एंग्री यंग मैन, बेटे बना वो सुपरस्टार, जिसकी फ्लॉप भी हिट

लुक्स शानदार हों और आंखों में बड़े सपने हों. उसके साथ साथ हुनर में भी धार हो तो बॉलीवुड में खास मुकाम बन ही जाता है. ये बात अलग है कि बनने क्या आए थे और क्या बन कर चमकेंगे ये फैसला किस्मत के हाथ में होता है. कई बरस पहले माया नगरी में आए एक शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. जिसकी शक्ल देखकर कोई भी मान ले कि वो फुल हीरो मटेरियल है. कुछ फिल्मों में बतौर एक्टर किस्मत भी आजमाई. नसीब में चमकना लिखा था सो चमके भी लेकिन अपनी एक्टिंग की बदौलत नहीं बल्कि अपनी लेखनी के दम पर. अपनी कलम के जादू से इस शख्स ने सिनेमा को एक से बढ़कर एक कहानियां दीं. सुपरस्टार बनने की कसर थी, जो बेटे ने पूरी कर दी. इस शख्स का नाम है सलीम खान.

अनाथ बचपन से मायानगरी तक का सफर

सलीम खान का पूरा नाम सलीम अब्दुल रशीद खान है. उनके पूर्वज अफगानिस्तान से भारत आए थे और परिवार बाद में इंदौर में बस गया. लेकिन सलीम का बचपन आसान नहीं था. कम उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को टीबी की वजह से खो दिया और अगले साल पिता भी चल बसे. दस साल की उम्र में वो अनाथ हो गए. अच्छे परिवार से होने के बावजूद सलीम बिना पैसे लिए मुंबई पहुंचे. मरीन ड्राइव के एक गेस्ट हाउस में 55 रुपये महीने देकर आधा कमरा किराए पर लिया. सपना था कि एक दिन पूरा कमरा किराए पर ले सकें. गुजारे के लिए मॉडलिंग की और फिर फिल्मों में छोटे रोल मिलने लगे. 1960 में ‘बारात' से डेब्यू किया, लेकिन फिल्म नहीं चली. इसके बाद भी कई फिल्मों में काम किया, पर बतौर हीरो पहचान नहीं बन सकी. खुद सलीम मानते थे कि वो अच्छे एक्टर नहीं, लेकिन किरदार को समझने और गढ़ने में माहिर थे.

जब सलीम खान ने रचा इतिहास

एक्टर के तौर पर संघर्ष के बाद सलीम खान ने लेखन की राह चुनी. जावेद अख्तर के साथ उनकी जोड़ी ‘सलीम-जावेद' बनी और यहीं से किस्मत बदली. ‘जंजीर', ‘दीवार', ‘शोले' और ‘डॉन' जैसी फिल्मों ने हिंदी सिनेमा में नया दौर शुरू किया. इन फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को ‘एंग्री यंग मैन' बनाया और लेखकों को भी पहचान दिलाई. सलीम ने 1964 में सलमा से शादी की. बाद में उन्होंने हेलेन से भी निकाह किया. वक्त के साथ परिवार ने हर रिश्ते को स्वीकार किया. आज उनके बेटे सलमान खान इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं.

