इस तरह बनाए जाते हैं हेलमेट, मेकिंग प्रोसेस का वीडियो देख चौंके यूजर्स, छिड़ गई बहस

ऐसे बनता है हेलमेट

Natial drive नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर हुए वीडियो में कारखाने में एक मजदूर हेलमेट बनाता नजर आ रहा है. सबसे पहले वह एक ढांचे में काले रंग का एक लिक्विड लगाता है और उसे कलर करता है. इसके बाद सफेद पेपर उसके ऊपर चिपका कर उसे सूखने के लिए रख देता है. इसके बाद एक गहरे भूरे रंग का लिक्विड इसमें डाला जाता है और फिर इसे छोड़ दिया जाता है. आखिर में इस ढांचे के अंदर से हेलमेट को खोल कर निकाला जाता है और इसे साफ किया जाता है. इसके बाद इसमें अंदर पफ और हेलमेट के सामने लगने वाला फाइबर ग्लास लगाया जाता है.

यहां देखें वीडियो

यूजर्स में छिड़ी बहस

वीडियो को 60 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है. वहीं ढेरों लोगों ने इस पर कमेंट्स भी किए हैं, कुछ ने सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए, तो कुछ इसका बचाव करते दिखे. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ग्लास फाइबर की एक परत, ये फायदे के लिए है. दूसरे ने लिखा, सेफ्टी जीरो है. तीसरे ने लिखा, सस्ता है और ये सुरक्षित भी नहीं. वहीं कुछ लोगों ने इन हेलमेट बनाने वालों का बचाव करते दिखे. एक ने लिखा, ये लोग अपनी जीविका के लिए जो कर सकते हैं कर रहे हैं.



