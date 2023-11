ऐसे हुई थी Breaking the Mould के राइटर्स रोहित लांबा और रघुराम राजन की पहली मुलाकात, लिंक्डइन पर बताया किस्सा

ऐसे हुई थी Breaking the Mould के राइटर्स रोहित लांबा और रघुराम राजन की पहली मुलाकात

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर (Former Governor of the Reserve Bank of India) रघुराम राजन (Raghuram Rajan) के साथी अर्थशास्त्री रोहित लांबा (Rohit Lamba) के सहयोग से नई किताब, 'ब्रेकिंग द मोल्ड: रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर' 7 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. इसके पहले रघुराम राजन ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट कर किताब से जुड़े किस्से और रोहित लांबा से हुई अपनी पहली मुलाकात की यादों को शेयर किया.