UK में 26 डिग्री टेम्प्रेचर पर हीटवेव अलर्ट जारी, भारतीयों ने जमकर उड़ाया मड़ाक, बोले- इतने पर तो हमारा AC चलता है...

देश भर में गर्मी से हाल बेहाल है. चाहे वह दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण हो या मुंबई में चिपचिपा मौसम हो. दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच चुका है. इस बीच, द मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम (UK) ने जून के अंत तक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ हीटवेव अलर्ट (Heatwave alert) की घोषणा की. मौसम की ये चेतावनी भारतीयों के बीत मजाक का विषय बन गई है.

My AC is currently set at UK heatwave level pic.twitter.com/zOd70tRcch