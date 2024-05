चोरी का तरीका देख भूल जाएंगे मनी हाइस्ट वेब सीरीज, जान पर खेल कर चोरों ने ट्रक से चुराया सामान, बाइक पर बैठ कर भागे

हाइस्ट मूवीज तो आपने खूब देखी होंगी. ओटीटी पर आई मनी हाइस्ट वेबसीरीज के तो सभी सीजन जबरदस्त तरीके से हिट हुए थे. फिल्मी लूट की स्टाइल काफी थ्रिलिंग नजर आती है और अगर आपको लगता है कि रियल लाइफ में लूट का तरीका बहुत आसान होता होगा तो आप गलत हो सकते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा लूट का एक वीडियो आपकी सोच बदल देगा. जिसमें तीन चोरों ने ट्रक पर रखा सामान लूटने के लिए जान की बाजी लगा दी. चोरी करने के लिए उन्होंने ऐसा जोखिम मोल लिया कि देखने वालों की सांसे ही थम जाएं.

जान दांव पर लगाकर चोरी

ट्विटर पर राजा बाबू नाम के ट्विटर हैंडल ने ये वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को देखकर शायद आप भी सांस थाम लेंगे. वीडियो में आपको तीन लोग नजर आएंगे. दो लोग ट्रक पर चढ़े हुए हैं और एक बाइक वाला लगातार पीछे चल रहा है. ऊपर चढ़ा हुआ शख्स ट्रक से एक खोखा उठा कर फेंकता है. इतनी देर में बाइक वाला ट्रक से एकदम सटा कर बाइक चलाने लगता है. दोनों शख्स एक एक कर बहुत आराम से नीचे उतरते हैं. पहले एक शख्स बाइक पर बैठता है फिर दूसरा शख्स बाइक पर बैठ जाता है. इसके बाद ट्रक अपने रस्ते निकल जाता है और बाइक वाले पलट जाते हैं.

America : The Fast And Furious 11 will be the ultimate



Indian chor : hold my pulser pic.twitter.com/9b6PN0MCqe