किसी ओलंपिक रेस से कम रोमांच नहीं है इस अनोखी 'डॉग रेस' में - देखें Viral Video

सोशल मीडिया पर डॉग रेसिंग के इस वीडियो को RUN कैप्शन से शेयर किया गया है जिसे देखकर यूजर्स भी हैरान है. इस वीडियो पर एक यूजर @273_15K1E5Pa ने कमेंट कर लिखा है कि "That's…fast!" तो दूसरे यूजर Markus Roland ने कमेंट किया है "This should bein the Olympics! People, can't run that fast,, let's watch the pros do it!". viral हो रहे video कि सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कुत्तों की रफ्तार के साथ उनकी लय है. जिस तरीके से कुत्ते तेजी से भाग रहे है उसे देखकर समझ आता है उनके ट्रेनर ने उन्हें कितनी कड़ी ट्रेनिंग दी है.

कुत्ते जितने अपने मालिक के प्रति वफादार होते है, उतनी ही तेज कुत्तों की रफ्तार और सूंघने की क्षमता होती है. स्कॉटिश डीरहाउंड, जर्मन शेफर्ड और पूडल नस्ल के कुत्ते 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते है. यही कारण है कि कई देशों की पुलिस के सुरक्षा दस्ते में कुत्तों को भी शामिल किया जाता है. वहीं कई देशों में डॉग रेस बहुत फेमस है. इन डॉग रेस को जीतने वाले कुत्तों को प्राइस मनी भी मिलती है.