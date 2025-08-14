रातोंरात स्टार बनीं रानू मंडल का वीडियो वायरल, सलमान खान के गाने पर किया डांस, लोगों ने पूछा- कहां हैं आप?

रानू मंडल तो आपको याद ही होंगी, जिन्हें रातों रात सोशल मीडिया ने स्टार बना दिया था. उस के बाद उन्हें फिल्मी दुनिया में कुछ काम भी मिला. वैसे भी अब सोशल मीडिया पर ऐसे टैलेंट बहुत वायरल होते हैं, जो दूसरों से कुछ अलग हैं और कुछ खास भी हैं. उन्हें फिल्म इंड्स्ट्री में काम मिल सके या न मिले, लेकिन इसके जरिए पहचान जरूर मिल जाती है. ऐसे ही एक इंफ्लूएंजर जोड़ी के साथ रानू मंडल फिर से नजर आई हैं और वायरल भी हो रही हैं. लेकिन इस बार वो अपने डांस को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं.

सलमान खान और रानी मुखर्जी के गाने पर डांस

सलमान खान और रानी मुखर्जी के हिट सॉन्ग तेरी चुनरिया दिल ले गई पर रानू मंडल इस बार डांस करते हुए नजर आई हैं. इस बार वो दो सिंगिंग इनफ्लूएंजर के साथ दिख रही हैं. लेकिन खुद गाना नहीं गा रही हैं. ढोलक के साथ गाना गाने वाले ये दो सिंगर्स शायद आपने पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखे होंगे. अब उन दोनों के साथ रानू मंडल नजर आ रही हैं, जिसमें युवती तेरी चुनरिया दिल ले गई...गाना गा रही है और युवक ढोलक बजा रहा है. उनके साथ में रानू मंडल हैं जो ढोलक की थाप पर डांस कर रही हैं.

एक प्यार का नगमा है गाकर हुईं हिट

रानू मंडल वही सिंगर हैं जो रेलवे स्टेशन पर स्पॉट हुईं थीं. तब किसी ने उन्हें लता मंगेशकर का फेमस गाना एक प्यार का नगमा है...गाते हुए रिकॉर्ड किया था. उसके बाद रानू मंडल के बहुत से इंटरव्यू हुए, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस मुफलिसी में दिन बिता रही हैं. उसके बाद सिंगर और म्यूजिक कंपोजनर हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म में गाना गाने का ऑफर दिया था. रानू मंडल के इस के बाद कुछ समय तक लाइमलाइट में नजर आईं. फिर अचानक गायब हो गईं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फिर पहले की तरह ही जिंदगी बिता रही हैं.