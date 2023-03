फोटो में 208 के अलावा भी छिपा एक अलग नंबर, नहीं बता पाए, तो समझिए आपकी आंखें हैं कमज़ोर

Can you spot the different digit: इस नीली सफेद तस्वीर में आपको ढेर सारे एक जैसे अंक नजर आ रहे होंगे. तस्वीर में हर जगह आपको एक ही अंक लिखा नजर आएगा जो है 208. जिसके लिए आपकी चुनौती ये है कि इस तस्वीर में आपको ढेर सारे 208 के बीच में एक अलग नंबर खोजना है. मुश्किल ये है कि उस डिफरेंट नंबर को खोजना किसी के लिए भी आसान नहीं है. अगर आप तस्वीर में उस डिफरेंट नंबर को खोजने की कोशिश करेंगे भी तो आपकी आंखे और दिमाग चकारा जाएगा. ऐसे में अगर आप खुद को इंटेलीजेंट मानते हैं तो बताइए की तस्वीर में 208 के अलावा कहां छुपी है वो डिफरेंट डिजिट?

तेज़ नज़र और शातिर दिमाग वालों के लिए भी नंबर की तलाश वाली ये चुनौती आसान नहीं होगी. फिर भी जो लोग पूरे धैर्य और लगन से इस नीली, सफेद तस्वीर में छुपी चुनौती को सुलझाने में जुटे रहे हैं उन्हें सफलता मिल ही गई. अगर आप अब भी कंफ्यूज़न में ही हैं तो बता देते हैं कि तस्वीर में वो डिफरेंट नंबर है 280. जो आप ऊपर दी गई तस्वीर में देख सकते हैं.