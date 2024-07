डिलीवरी बॉय पर दो-दो पिटबुल कुत्तों ने कर दिया हमला, चबा डाले हाथ-पैर, खून से लथपथ मदद मांगता रह गया शख्स

Pitbull Dogs Attack On Delivery Boy: पिछले कुछ समय से पिटबुल डॉग्स के हमले के एक के बाद एक कई खौफनाक मामले सामने आते रहे हैं. हाल ही में एक बार फिर एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो छत्तीसगढ़ से सामने आ रहा है, जिसे देखकर आपकी चीखें निकल जाएंगी. दरअसल, बीते शुक्रवार (12 जुलाई) को रायपुर के एक घर में पिटबुल कुत्ते ने डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमला कर दिया. वायरल हो रहे इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि, जैसे ही एक व्यक्ति गेट खोलकर एक पैकेज छोड़ने के लिए घर में एंट्री लेता है, तभी अचानक से दो पिटबुल आदमी की जांघ पर हमला बोल देते हैं. इस बीच वो अपनी दाहिनी हाथ से उन्हें धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनमें से एक कुत्ता उसका हाथ ही चबा डालता है.

कमजोर दिल वाले न देखें वीडियो (Delivery boy Attacked By 2 Pitbull)

दिल दहला देने वाला 48 सेकेंड के इस वीडियो को X पर शेयर किया गया है, जिसे अब तक 1.4 मिलियन लोग देख चुके हैं. पड़ोसियों द्वारा कैमरे में कैद किए गए इस रूह कंपा देने वाले वीडियो में दर्द से तड़पता डिलीवरी बॉय 'बचा लो-बचा लो' कहकर लोगों से मदद की गुहार लगाता दिखाई दे रहा है. यह घटना रायपुर के अनुपम नगर की बताई जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, डिलीवरी बॉय पिटबुल डॉग्स से जान बचाकर भागते हुए खुद को बचाने के लिए एक कार की छत पर चढ़ जाता है और तेज-तेज सांसें लेता नजर आता है. उसके हाथ-पैर खून से लथपथ दिखाई देते हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद कई लोगों ने ऐसे मामलों में खतरनाक प्रजाति के इन डॉग्स के मालिकों को जेल भेजने की मांग की है. फिलहाल इस मामले में कुत्तों के मालिक अक्षत राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. उन्हें 5 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया गया.

यहां देखें वीडियो

A delivery boy named Salman Khan was attacked by a Pitbull in Raipur.



I hope action will be taken against the owners in this case.



Govt of India has recently banned sale and breeding of Pitbull & 23 other dangerous dog breeds in India. pic.twitter.com/n2pK55jeYw