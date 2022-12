Video: भोजपुरी गाना पतली कमरिया मोरी..पर टीचर ने लगाए ठुमके, देखते रह गए बच्चे, भड़के यूजर्स

Lady Teacher Dance On Bhojpuri Song: इंटरनेट (internet) पर अक्सर डांस (dance video) से जुड़े वीडियोज वायरल होते रहते हैं. हाल ही में एक टीचर का क्लासरूम में डांस (teacher dancing in the classroom) करते हुए वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. वीडियो में साड़ी पहने एक टीचर बच्चों के सामने भोजपुरी गाने ( dance on Bhojpuri songs) पर थिरकती नजर आ रही हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वहीं वीडियो देख कुछ यूजर्स कमेंट सेक्शन (comment section) में टीचर (teacher) को सस्पेंड करने की मांग करने की मांग कर रहे हैं.