टेलर ने समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर ठोका केस, अदालत ने सुनाया चौंकाने वाला फैसला

Viral News: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चौंकाने वाला मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. आमतौर पर कपड़े सिलने में दर्जी की देरी से हर कोई परेशान रहता है, लेकिन एक महिला ने इस आम समस्या के खिलाफ ऐसी आवाज़ उठाई कि, अब हर टेलर समय पर ही कपड़े सिलकर देगा.

दर्जी समय पर नहीं दे सका ब्लाउज, तो कोर्ट ने दिया जवाब! ठोका जुर्माना तो मिला इतने का मुआवजा

Tailor Fined 7000 For Not Delivering Bridal Blouse On Time: शादी का मौका हो और तैयारियों में कमी रह जाए, तो मन उदास हो जाता है. अहमदाबाद की पूनमबेन पारिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. रिश्तेदार की शादी के लिए उन्होंने बड़े प्यार से एक डिजाइनर ब्लाउज का ऑर्डर दिया था. एडवांस के तौर पर 4,395 रुपये भी चुका दिए. दर्जी ने वादा किया था कि शादी से एक हफ्ता पहले ब्लाउज तैयार मिलेगा, लेकिन किसे पता था, ये वादा ही उनके लिए 'तनाव की कहानी' बन जाएगा.

हर बार 'कल मिलेगा' का वादा (Ahmedabad tailor fine)

जैसे-जैसे शादी की तारीख करीब आई, पूनमबेन की चिंता बढ़ती गई. हर बार दर्जी कहता, 'बस कल तक तैयार हो जाएगा', लेकिन वो 'कल' कभी आया ही नहीं. आखिरकार शादी का दिन भी बीत गया और ब्लाउज अब भी अधूरा था. पूनमबेन को मजबूरन दूसरा कपड़ा पहनकर शादी में जाना पड़ा. उन्होंने कहा, 'जिस ब्लाउज का सपना देखा था, वो न पहन पाने का मलाल आज भी है.'

दर्जी पर केस, कोर्ट ने सुनाया इंसाफ (tailor fined in ahmedabad)

शादी के बाद पूनमबेन ने दर्जी से पैसे वापस मांगे, लेकिन उसने साफ कह दिया, 'पैसे नहीं मिलेंगे, ब्लाउज ले जाइए.' यही बात महिला को चुभ गई. उन्होंने जून 2025 में अहमदाबाद जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर दी. जांच के बाद कोर्ट ने दर्जी को 'सेवा में लापरवाही' का दोषी माना. आयोग ने आदेश दिया कि दर्जी न केवल 4,395 रुपये ब्याज सहित लौटाए, बल्कि 5,000 रुपये मानसिक परेशानी और 2,000 रुपये कानूनी खर्च के तौर पर भी दे, यानी कुल 11,500 रुपये का मुआवजा महिला को मिलेगा.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मामला (blouse case viral)

यह मामला जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए. किसी ने लिखा, 'दर्जी से भी न्याय मिल सकता है, ये तो आज पता चला!' तो किसी ने मज़ाक में कहा, 'अब दर्जी सोचेंगे, ब्लाउज सिलने से पहले दो बार.'

