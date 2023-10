VIDEO: रहस्यमयी विस्फोट से गूंज उठा शहर, आकाश में फैली नारंगी रोशनी, सूरज से दिखा आग का गोला

Huge Fireball Lights Up Sky After Explosion In Oxfordshire: हाल ही में सोशल मीडिया (social media) पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. दरअसल, बीते कुछ समय पहले ब्रिटेन (Britain) की ऑक्सफोर्ड सिटी (Oxford City) में एक जोरदार विस्फोट (explosion) हुआ था. ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि, इसके कारण आकाश नारंगी हो गया था. यही नहीं विस्फोट की आवाज काफी दूर तक गूंज उठी. एक तरफ जहां इस विस्फोट से लोग बुरी तरह डर गए, वहीं दूसरी ओर आकाश में फैली नारंगी रंग की रोशनी (orange light spread in the sky) ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिसे देखकर वह हैरान भी थी.

यहां देखें वीडियो क्या इस कारण हुआ विस्फोट डेलीस्टार की रिपोर्ट के अनुसार, आशंका जताई जा रही है कि, यह शक्तिशाली विस्फोट (jabardast dhamake ka video) आकाशीय बिजली गिरने के कारण हुआ होगा, जिसके चलते ऑक्सफ़ोर्ड का आकाश आग की भयंकर लपटों से जगमगा उठा. बताया जा रहा है कि, इस विस्फोट (Oxford explosion) के कारणों की पुष्टि सेवर्न ट्रेंट ग्रीन पावर नाम की एक कंपनी ने की है, जिन्होंने अपने फेसबुक पेज पर बयान जारी कर बताया कि,'सोमवार शाम करीब 7.20 बजे बिजली गिरने की वजह से इलेक्ट्रिक सप्लाई सर्विस आग लगने की वजह से ठप हो गई है.' वीडियो देख दंग रह गए लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस वीडियो को @Knocker नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 4 लाख 72 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो को खूब देखा और शेयर किया जा रहा है. वीडियो (Mysterious explosion in oxford) देख चुके यूजर्स इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.