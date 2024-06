बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज कैंटीन के खाने में निकला मरा हुआ सांप, छात्रों का दावा, कई हुए बीमार

बिहार (Bihar) के इंजीनियरिंग कॉलेज (Engineering College) के छात्रों ने दावा किया है कि उनके मेस के खाने में मरा हुआ सांप मिला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले हफ्ते फूड पॉइजनिंग के कारण कम से कम दस छात्रों को अस्पताल ले जाया गया था. करी में मरे हुए सांप की फोटो अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है.

वायरल फोटो में छात्रों को परोसी गई ग्रेवी में एक छोटा सा सांप तैरता दिख रहा है. एक एक्स यूजर ऋषि सिंह ने इस घटना को शेयर करते हुए लिखा, “बिहार के बांका के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में खाने में मरा हुआ सांप निकला. खाना खाने के तुरंत बाद छात्रों को उल्टी और जी मिचलाने का अनुभव हुआ. स्थानीय प्राधिकारी के दौरे के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई.”

A dead snake found in the meal at government engineering College banka, bihar. Immediately after consuming the food students experienced vomiting and nausea. Even after visit of local authority no appropriate action was taken. pic.twitter.com/hOapcBNwlU