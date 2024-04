पिता की मौत के बाद बुजुर्ग मां को दुख से उबारने में पालतू कुत्तों ने की मदद, बेटी ने ऑनलाइन शेयर की दिल छूने वाली कहानी

पालतूकुत्तों ने की बुजुर्ग महिला की मदद (how pet dogs help you cope with grief)

एक्स यूजर ने अपने पिता के निधन के बाद उनके परिवार के सामने आने वाली चुनौतियों, खासकर उनकी मां के गहन दुख के बारे में बताया. उन्होंने लिखा कि, उनकी मां तीन दशकों से अधिक समय से प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाली एक प्रशिक्षित स्त्री रोग विशेषज्ञ (गायनोकोलॉजिस्ट) हैं. महिला ने लिखा कि, उन्होंने जब कैंसर के कारण अपने पिता को खो दिया तब उनकी मां काफी 'परेशान' रहने लगी थीं, लेकिन उनके प्यारे दोस्तों ने उनके दुख को मैनेज करने में उनकी मदद (emotional support) की.

महिला ने 10 साल तक लगातार की कैंसरग्रस्त पति की देखभाल (pet dogs heartwarming story)

पोस्ट में यूजर लिखा कि, मां ने पिछले 10 साल तक लगातार मेरे कैंसरग्रस्त पिता की केयर टेकर के रूप में बिताए थे, इसलिए पिता के निधन के बाद मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में एक साथ रहने के बावजूद, वह और उनकी मां कई दिनों तक आपस में बातचीत तक नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने आगे लिखा, 'मेरी मां बेहद दुखी थीं. हालांकि, उनके छोटे पालतू कुत्ते बेली (woman shares how pet dogs changed family life) के आने के साथ सब कुछ बदल गया.'

यहां देखें पोस्ट

एक सहकर्मी के विदेश में शिफ्ट होने से उनके घर आई बेली (pet dogs heartwarming story)

महिला ने लिखा, बेली ने तब अचानक उनकी लाइफ में एंट्री ली जब उनके एक सहकर्मी को विदेश में शिफ्ट होना पड़ा और वो पालतू जानवर को साथ नहीं ले जा सका, लेकिन इलाज के सिलसिले में दुखी परिवार का सफर बेली के आने के साथ खत्म नहीं हुआ था, फिर एक और प्यारा साथी मफिन भी उनके परिवार में शामिल हो गया. साथ ही यह उनकी मां के इलाज की प्रक्रिया में भी जुट गया.

बेली और मफिन की शरारत ने रखा खुश (Mumbai national pet day trending news)

एक्स पर अपनी पोस्ट में यूजर ने एक कुर्सी पर बैठी अपनी मां के साथ खेलते हुए बेली और मफिन की एक तस्वीर भी शेयर की है. तस्वीर में तीनों की कैमिस्ट्री देखते ही बन रही है. उन्होंने लिखा कि, बेली और मफिन की मौजूदगी और खेलकूद ने धीरे-धीरे उनके बीच की भावनात्मक दूरियों को पाट दिया. मां ने पापा की मौत के बाद पहली बार खुशी के क्षणों का अनुभव किया. बेली की शरारती हरकतों ने उनको हंसाया और और उनके ध्यान को दुख से हटाने का काम किया.

पोस्ट के मुताबिक, बेली और मफिन उनकी और उनकी मां की लाइफ में प्रकाश की किरण बने. उन्होंने दोनों को अपने जीवन में खुशी और कृतज्ञता को फिर से खोजना सिखाया. अपने प्यारे दोस्तों के लिए आभार के रूप में यूजर ने 11 अप्रैल को यह पोस्ट किया था. इस दिन को राष्ट्रीय पालतू जानवर दिवस (national pet day) के रूप में मनाया जाता है. व्हिशैली नाम की यूजर के इस पोस्ट को लाखों बार देखा जा चुका है.

