क्लीन शेव कराकर पापा को सरप्राइज करने चला था बेटा, अगले ही पल गाल पर मिला '440 वॉट' का झटका, उड़ गए तोते

सोशल मीडिया पर आए दिन एक से बढ़कर एक कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसमें लोग अपने टैलेंट को जगजाहिर करते नजर आते हैं. इनमें से कुछ वीडियो जहां दिल जीत लेते हैं, वहीं कुछ वीडियो हैरान भी कर देते हैं. वहीं कुछ वीडियो में ऐसा नजारा देखने को मिल जाता है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो लोगों सामने आ रहा है, जिसे देखकर लोग हक्के-बक्के रह गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे एक लड़के को अपने पिता को सरप्राइज देना भारी पड़ गया.

पापा ने बेटे के गाल पर जड़ा थप्पड़

महज 18 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, लड़का क्लीन शेव होकर पापा को सरप्राइज देने के लिए तैयार है. लड़का घर के गेट पर कैमरा ऑन करके खड़ा नजर आता है. ऐसे में पीछे से पिता को आता देखकर लड़का स्माइल करता रहता है कि, उसके पापा उसे देखकर कैसा रिएक्शन देंगे, लेकिन अगले ही पल बेटे की क्लीन शेव देखकर वो तड़ाक से उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देते हैं. उसके बाद वापस से बेटे को कूटने लगते हैं.

यहां देखें वीडियो

Kalesh b/w a Son and Father over Son tried to Surprise him with his Clean Shave

pic.twitter.com/E1GQeEaV5x