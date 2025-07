कार से भिड़ी बाइक तो पापा ने ऑन-द-स्पॉट दी सज़ा, देख हंसी रोक नहीं पाए लोग, बोले- भारत में हर बेटे का यही हाल है

Papa Bete Ka Rishta: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता और बेटे के रिश्ते की वो झलक नजर आ रही है, जिसे हर बेटा महसूस कर सकता है. ये वीडियो सिर्फ 14 सेकंड का है, लेकिन इसमें भावनाएं, कॉमेडी और सच्चाई तीनों कूट-कूटकर भरी हैं. वीडियो में एक बेटा अपने पिता को बाइक पर बैठाकर कहीं ले जा रहा होता है, जैसे ही एक कार सामने अचानक ब्रेक मारती है, बेटा बाइक नहीं संभाल पाता और सीधे कार से जा टकराता है. अगला सीन ऐसा है, जिसे देखकर हर कोई या तो हैरान हो जाएगा या फिर हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएगा.

पापा को बैठाकर बाइक चला रहा था बेटा (Indian Dad And Son Video)

पीछे की सीट पर बैठे पिता बाइक से उतरते हैं और बिना कुछ सुने अपने बेटे को गर्दन पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देते हैं. बेटे की हालत देखकर लगता है कि वह सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन पिता का गुस्सा कम नहीं होता. वह एक और थप्पड़ मारने को हाथ उठाते हैं, पर वीडियो यहीं खत्म हो जाता है. यह घटना किसी डैशकैम में कैद हो गई और अब इंटरनेट पर हर जगह छाई हुई है. यह वीडियो X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल @DriveSmart_IN से शेयर किया गया, जहां लिखा गया, जब भी कोई गलती करता है, तो तुरंत फीडबैक मिलना बहुत फायदेमंद होता है. अब तक इस क्लिप को हजारों व्यूज़ और लाइक्स मिल चुके हैं.

यहां देखें वीडियो

Instant feedback whenever someone makes a mistake is really helpful🤣 pic.twitter.com/ThVmKWmh20