फादर पर Essay लिखने के लिए कहा- तो बेटे ने पिता के माथे पर लिख दी लाइनें, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

Son wrote an essay on his father: सोशल मीडिया पर कई फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें से कुछ तो इतने ज्यादा मजेदार होते है कि उन्हें देखने के बाद आपका हंस-हंस कर पेट में दर्द हो जाएगा. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो एक पिता और बेटे का है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे एक लड़का अपने पिता के माथे पर निबंध लिख रहा है. दरअसल, बेटे की टीचर ने गर्मियों की छुट्टियों में पिता पर निबंध लिखने के लिए कहा, जिसके बाद बेटे ने पिता के ऊपर ही लिखना शुरू कर दिया.

'फादर के ऊपर Essay' (Funny video of father and son)

वीडियो में पिता और बेटे का बातचीत को आप सुन सकते हैं, जिसमें पिता बोलते हैं, "बेटा निबंध के कितने वाक्य लिखने हैं? जिसके बाद बेटा जवाब देता है 10 वाक्य लिखने है, फिर पिता बोलते हैं, 10 वाक्य तो ज्यादा है, ये अच्छा हॉलिडे होमवर्क मिला है. तुम्हें स्कूल में हॉलिडे होमवर्क मिला है कि, फादर के ऊपर एस्से यानी निबंध लिखकर लाना है, तो तुम मेरे ऊपर ही लिख रहे हो. वहीं पिता ने कहा- मैंने सिर के बाल भी कटवा लिए, ताकि दो-चार वाक्य बेटा और लिख सके.

इसके बाद पिता ने बेटे से पूछा कि जो तुम लिख रहे हो, उसे कब तक नहीं धोना है? और स्कूल कब खुल रहे हैं? इसके बाद बच्चा कहता है, कि जून में स्कूल खुलेंगे, फिर पिता पूछते हैं कि क्या मैडम ऐसा देखेंगी? तो इस पर बेटा हां कहता है. ये सुनते हैं कि पिता तुरंत मान जाते हैं और कहते हैं, चलो मैडम की बात है करना पड़ेगा. बता दें, बच्चे ने पिता के माथे पर दो चार वाक्य लिख दिए हैं.

यहां देखें वीडियो

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स (son wrote an essay on his father)

सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे अब तक 67 हजार से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं और कई लोगों ने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, पिता बच्चे से निबंध इसलिए लिखवाने के लिए राजी हो गए, क्योंकि मैडम से मिलने का मौका मिलेगा. एक यूजर ने लिखा, 'ये वीडियो देखकर तो मुझे अब टीचर के ऊपर निबंध लिखना होगा', वहीं एक अन्य यूजर का कमेंट पढ़कर तो आप हैरान ही हो जाएंगे. उन्होंने लिखा, 'मुझे एक्स बॉयफ्रेंड पर एस्से लिखने के लिए बोला है कॉलेज में, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है. बता दें, वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट rishi_pandit_kanpur से शेयर किया गया है, जिसमें ज्यादातर वीडियो पिता और बेटे के हैं.

