व्हाइट कॉलर जॉब और ऊंची कमाई, लेकिन ट्रेन से सफर के लिए फ्लाइट से तौबा... दिल छू लेने वाली है इसके पीछे की खास वजह

भारत में आमतौर पर लोग ट्रेन से यात्रा करने के मुकाबले हवाई उड़ान भरने को अधिक आरामदेह मानते हैं. अक्सर हवाई सफर की सुविधा, स्टेटस और स्पीड को लेकर लोग आपस में चर्चा भी करते दिखते हैं. ऐसे में शायद ही कोई होगा जो खर्च कर सकने के बावजूद सफर के लिए फ्लाइट की जगह ट्रेन में जाने को प्राथमिकता देगा. हालांकि, ऐसे दिलचस्प वाकये भी सामने आते ही रहते हैं. इसके पीछे की वजह को जानना और भी मजेदार हो जाता है.



एक्स पर दिल छू लेने वाली कहानी से हैरत में यूजर्स



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन दिनों ऐसा ही एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें अच्छी खासी सैलरी वाला एक कामकाजी शख्स फ्लाइट का खर्च उठा सकने के बावजूद ट्रेन में ट्रेवल करने को पसंद करने की खास वजह बता रहा है. हाल ही में, ट्रेन में सफर के दौरान एक ऐसे ही शख्स से अचानक हुई मुलाकात से हैरत में भरे एक्स यूजर चिराग देशमुख ने इस दिल छू लेने वाली कहानी को सोशल मीडिया पर शेयर किया.



सॉफ्टवेयर डेवलपर ने फ्लाइट के बजाय ट्रेन में सफर को क्यों चुना



देशमुख ने अपने पोस्ट में बताया कि एक ऊंची कमाई वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर ने फ्लाइट के बजाय ट्रेन में सफर को क्यों चुना. देशमुख ने खुलासा किया कि एक बड़ी कंपनी के लिए काम करने वाले डेवलपर हर साल 30 लाख से ज्यादा कमाते हैं. डेवलपर ने देशमुख को अपनी मार्मिक कहानी बताई. उन्होंने कहा कि शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्हें अनिश्चितता के दौर का सामना करना पड़ा था.



कई फ्रेश ग्रैजुएट्स की तरह उन्हें भी नौकरी खोजने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था. डेवलपर ने आगे बताया कि एक ट्रेन यात्रा के दौरान, उनकी मुलाकात एक पैसेंजर से हुई जिसने उन्हें अपने बड़े भाई से मिलवाया, जिससे एक रेफरल मिला और उनकी पहली नौकरी की राह आसान हो गई.



कॉलेज के बाद, कोई नौकरी नहीं थी और संघर्ष जारी था...



देशमुख ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, ''आज, मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था और मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम करता है, और सालाना 30 लाख से ज्यादा कमाता है. मैंने उनसे पूछा, ''इतनी अच्छी कमाई है तो आप ट्रेन में सफर के बजाय फ्लाइट से उड़ान क्यों नहीं भर रहे? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "कॉलेज पूरा करने के बाद, मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं था. मैं लगातार संघर्ष कर रहा था. एक बार ट्रेन में सफर के दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसे साथी पैसेंजर से हुई, जिसके बड़े भाई ने मुझे रेफरल दिलाने में मदद की. इसके बाद मुझे अपनी पहली नौकरी मिली. तब से, जब तक कोई इमरजेंसी न हो, मैंने हमेशा ट्रेन से यात्रा करने का फैसला किया.''





यहां देखें वायरल पोस्ट:



Funny story !!!!



Today, I was traveling by train and met a guy who works as a software developer at a big company, earning over 30 lakhs a year. I asked him, "With that kind of money, why aren't you flying instead of taking the train?



Thread... pic.twitter.com/GH5yssTtLT