दिल्ली-NCR में दम घोंटू धुंध का कहर, गायब हुए झुग्गी-झोपड़ी से लेकर करोड़ों के फ्लैट, लोग बोले- प्रदूषण ने मिटा दी अमीर-गरीब की दूरी

Delhi Pollution Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों दिल्ली और आस-पास के इलाकों में फैली भयंकर धुंध से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें बिल्डिंग से लेकर कई घर धुंध में गायब होते नजर आ रहे हैं. इन दिनों राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के इलाके भयंकर वायु प्रदूषण की चपेट में आ चुके हैं. नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के शहरों, जैसे कि गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा में भी हालात बेहद खराब हैं. हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है. सुबह के वक्त सूरज का दिखना लगभग नामुमकिन हो गया है. आलम ये है कि, झुग्गी-झोपड़ी से लेकर करोड़ों के फ्लैट तक, सब इस घने धुंध की चादर में ढक गए हैं. इसी को लेकर एक शख्स ने 100 करोड़ के फ्लैट का वीडियो पोस्ट करते हुए एक कैप्शन लिखा है, जो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है.

सांस लेना हुआ मुश्किल, हर तरफ छाई धुंध

सोशल मीडिया पर लोग धुंध की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं. दिल्ली की सड़कों और आसमान का हाल देखकर लोग गहरी चिंता जता रहे हैं. एक यूजर ने 100 करोड़ के फ्लैट का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "प्रदूषण सबको बराबर करता है." इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा है. कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, अमीर और गरीब, दोनों को ही इस जहरीली हवा से जूझना पड़ रहा है.

Can you see the 100 cr flats



Pollution is social equaliser pic.twitter.com/PHTsXenyXw