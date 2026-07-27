VIDEO: ऐसा मंजर कभी नहीं देखा होगा, मजे से कार्टून देख रहा था बच्चा, बगल में मोबाइल स्क्रीन घूरता नजर आया सांप

Snake Watching Cartoon Video: दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो सांप के नाम भर से भी डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं और कभी गलती से अगर सांप से आमना-सामना हो जाए तो अपना रास्ता बदल लेते हैं, जितना हो सके दूरी बनाना अपनी भलाई समझते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई सांप आपके बिस्तर पर आकर बैठ जाए और आपके मोबाइल में कार्टून देखने लगे तो क्या होगा? ऐसा ही एक हैरतअंगेज नजारा इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, बिस्तर पर लेटे बच्चे के ठीक बगल में रेंगते हुए सांप ने मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ा ली हैं. इस दौरान 'द जंगल बुक' कार्टून में अपने ही प्रजाति के सांप को देखकर वो टस से मस नहीं हुआ.

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बिस्तर पर बच्चे के पास आराम से लेटा दिखा सांप (Snake Watching Mobile Screen)

वीडियो में एक बच्चा चादर पर पेट के बल लेटा हुआ है और उसके ठीक सामने मोबाइल फोन रखा है जिसमें मोगली और बगीरा वाला कार्टून चल रहा है. चौंका देने वाली बात तो ये है कि बच्चे के ठीक बगल में एक जिंदा सांप भी आराम से रेंग रहा है. इस दौरान सांप का पूरा ध्यान मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे विजुअल्स पर टिका हुआ है. वीडियो में सबसे मजेदार मोड़ तब आता है, जब कार्टून के अंदर 'काह' नाम का सांप स्क्रीन पर दिखाई देता है. देखा जा सकता है कि जैसे ही कार्टून वाला सांप स्क्रीन पर आता है, असली सांप अपना फन थोड़ा ऊपर उठाकर स्क्रीन के और करीब आ जाता है. वो मोबाइल स्क्रीन पर बिना हिले-डुले लगातार एक टक देखता रह जाता है.

वीडियो देख लोगों के छूटे पसीने (boy with snake on bed)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ये वीडियो 'montosh__stories' नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'अब करो कंटेंट कॉपी'. जहां वायरल होते ही ये वीडियो आग की तरह फैल गया है. वहीं कई लोग इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे के इतने पास सांप के होने पर चिंता जता रहे हैं और इसे खतरनाक बता रहे हैं. वहीं एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, 'यह सांप भी मोगली का बहुत बड़ा फैन है'.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)