टॉम क्रूज के सबसे खतरनाक स्टंट का वीडियो शेयर कर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कही ये बात

टॉम क्रूज की किस बात से बेहद इंप्रेस हुईं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी.

Smriti Irani Shares Tom Cruise Video: स्मृति ईरानी एक ऐसी पॉलिटिशियन हैं, जो सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता के लिए पहचानी जाती हैं. इस बार भी वे इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके चर्चा में हैं. स्मृति ईरानी ने हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज के एक मुश्किल भरे स्टंट का वीडियो शेयर किया है. वीडियो के साथ इंटरेस्टिंग कैप्शन लिखा है, 'When you take pursuit of perfection to a new ‘height'' यानि जब आप परफेक्शन की तलाश को एक नई 'हाइट' पर ले जाते हो. वीडियो में टॉम क्रूज ऊंची जगह पर बाइक के साथ खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं. करीब साल भर पहले टॉम क्रूज ने एक्शन और मिस्ट्री से भरपूर अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के लिए ये स्टंट किया था, जो उनके करियर का सबसे खतरनाक स्टंट माना जाता है.