क्योंकि...2 में तुलसी-मिहिर का 25 साल पुराना सीन हुआ रीक्रिएट, वीडियो वायरल

पॉपुलर टेलीविजन शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' 2 के मेकर्स ने हाल ही में शो के पहले सीजन के एक आइकॉनिक सीन को रीक्रिएट किया है. इस सीन में तुलसी और मिहिर एक-दूसरे से टकराते हैं, जिसके बाद तुलसी की प्लेट पर रखा रंग मिहिर के कुर्ते पर लग जाता है, 2000 के दशक में दर्शकों का यह सीन बहुत पसंदीदा था. रीक्रिएटेड सीन का वीडियो क्लिप एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस, बालाजी टेलीफिल्म्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है.



फैंस को भाया रीक्रिएट सीन



इस वीडियो को शेयर कर इसके कैप्शन में लिखा है, '25 साल बाद, इस पल को देख कर लगा जैसा वक्त थाम गया हो, ड्रॉप ए अगर आपको भी ऐसा लगेगा'. कहने की जरूरत नहीं कि इस सीन ने नेटिजन्स को भावुक कर दिया है. वीडियो के ऑनलाइन शेयर होते ही, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी और आने वाले एपिसोड को देखने के लिए उत्सुकता जताई.



25 saal baad, iss pal ko dekh kar laga jaise waqt tham gaya ho! Drop a ♥️ agar aapko bhi aisa laga.



Dekhiye #KyunkiSaasBhiKabhiBahuThi, har raat 10:30 baje, sirf StarPlus aur JioHotstar par.@EktaaRKapoor #ShobhaKapoor @TanusriDasGupta pic.twitter.com/zwMZ2oYsVQ — Balaji Telefilms (@BTL_Balaji) August 22, 2025

टीआरपी की रेस में आगे निकला पार्ट 2



तुलसी और मिहिर को साल 2000 के दशक की सबसे पॉपुलर ऑन-स्क्रीन जोड़ी माना जाता था. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' इस महीने की शुरुआत में स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ और अपने प्रीमियर के सिर्फ एक हफ्ते में ही इसने कई शोज को पीछे छोड़ दिया है और पहले हफ्ते में 2.3 की टीआरपी के साथ शानदार शुरुआत की है, जबकि पहले एपिसोड की टीआरपी 2.5 थी. इस शो ने टीआरपी की रेस में मशहूर तारक मेहता का उल्टा चश्मा और रुपाली गांगुली के शो अनुपमा को भी पछाड़ दिया.

हाल ही में, स्मृति ईरानी ने भी शो की टीआरपी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था, 'यह इतिहास इसलिए रचा गया है, क्योंकि ऐसा कोई शो नहीं है जो 25 साल बाद वापस आकर उन्हीं कलाकारों, उन्हीं प्रोडक्शन हाउस और उसी नेटवर्क पर सफल हो, इसलिए, मुझे लगता है कि हम इतिहास रचने में कामयाब रहे हैं, आज हमने अपनी पहचान पहले ही साबित कर दी है'.