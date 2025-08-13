Homemade Iron Boosting Soup: आज के समय में महिलाओं में आयरन की कमी (एनीमिया) एक आम लेकिन गंभीर समस्या बन गई है. WHO की रिपोर्ट के अनुसार, 15-49 साल की 30% महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं, जबकि प्रेग्नेंट महिलाओं की संख्या 37% तक है. ज्यादातर महिलाएं इस बीमारी के लक्षण को इग्नोर करती हैं, जिसकी वजह से समस्या बढ़ती जाती है. इस बीच पूजा जैन नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट poojas_chulha से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक खास सूप (Healthy Soup Recipe for Anemia) के बारे में बात करती हैं, जो महिलाओं के लिए रामबाण से कम नहीं है. स्मृति ईरानी कहती हैं कि इस सूप को पीने से एनीमिया की समस्या (How to Cure Anemia Naturally at Home) काफी हद तक कम क‍िया जा सकता है, क्योंकि यह सूप खासतौर पर वेजिटेरियन महिलाओं के लिए मोस्ट आयरन रिच ऑप्शन (Best Vegetarian Soup for Iron Deficiency) है. इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं एनीमिया बीमारी क्या है और इस सूप की रेसिपी.

Ozempic की तरह काम करती हैं ये 5 चीजें, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया इन्हें खाने से तेजी से कम होगा मोटापा

एनीमिया क्या है | What is Anemia

एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है, जब शरीर में हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells) की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है. हीमोग्लोबिन वह प्रोटीन होता है, जो शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है. जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है. यह बीमारी तब होती है, जब शरीर में आयरन की कमी होती है. खासकर महिलाओं में पीरियड्स, प्रेग्नेंसी या खराब खानपान के कारण यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती है.

एनीमिया के लक्षण क्या हैं | Anemia Symptoms

बार-बार थकान या कमजोरी महसूस होना.

सांस फूलना या हल्की मेहनत में भी हांफ जाना.

चेहरे और होंठों का पीलापन.

हाथ-पैर ठंडे रहना.

बालों का झड़ना या कमजोर नाखून.

सीने में हल्का दर्द या धड़कन तेज होना.

चक्कर आना या सिर भारी महसूस होना.

पढ़ाई या काम में ध्यान केंद्रित न कर पाना.

क्या है स्मृति ईरानी का आयरन रिच ड्रमस्टिक सूप रेसिपी | Drumstick Soup Recipe

आवश्यक सामग्री

मसूर की दाल- 1 कप

सहजन की फलियां (Drumsticks)- 3

प्याज- 1 बड़ा

अदरक- 1 इंच

टमाटर- 1 बड़ा

सेम फली- 3-4

पानी- 4 कप

देसी घी- 1 चम्मच

काली मिर्च पाउडर- 1/2 चम्मच

नमक- स्वाद के अनुसार

बनाने की विधि

सभी सामग्री को प्रेशर कुकर में डालें और 3 सीटी तक पकाएं.

कुकर ठंडा होने के बाद, हैंड ब्लेंडर की मदद से सभी चीजों को ब्लेंड कर लें.

अब मिश्रण को छान लें, उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करें और एक बार फिर से उबालें.

ऊपर से थोड़ा काली मिर्च और देसी घी डालकर गरमा-गरम परोसें.

यह सूप क्यों खास है

ड्रमस्टिक (सहजन) आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है.

मसूर की दाल प्रोटीन और आयरन का बेहतरीन स्रोत है.

सेम फली, प्याज, टमाटर और अदरक इस सूप को न सिर्फ स्वादिष्ट बनाते हैं बल्कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी बढ़ाते हैं.

किन महिलाओं को जरूर पीना चाहिए ये सूप

ऐसी महिलाएं जिन्हें थकान हो रही है, चक्कर, बाल झड़ना या चेहरे पर पीलापन नजर आता है, ये सभी आयरन की कमी के संकेत हो सकते हैं. ऐसे में यह सूप एक हेल्दी, देसी और टेस्टी उपाय बन सकता है. हालांकि, अगर आपको किसी तरह की एलर्जी या अन्य समस्या है तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें.