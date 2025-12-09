स्टेज पर गाते-गाते अचानक गिर पड़े सिंगर मोहित चौहान, वायरल वीडियो देख बढ़ी फैन्स की टेंशन

शनिवार (7 दिसंबर) रात को AIIMS भोपाल में सिंगर मोहित चौहान की लाइव परफॉर्मेंस उस समय ड्रामैटिक हो गई जब म्यूजीशियन अचानक गाने के बीच में स्टेज पर फिसलकर गिर गए. मोहित चौहान रॉकस्टार का गाना नादान परिंदे गा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ. जैसे ही वह ऑडियंस के साथ गाते हुए स्टेज लाइट के पास गए, वह गलती से एक लाइटिंग फिक्सचर से टकरा गए और उनका बैलेंस बिगड़ गया.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में सिंगर आगे की तरफ गिरते हुए दिख रहे हैं. ऑडियंस भी देखती रह गई कि अचानक स्टेज पर क्या हुआ. अचानक म्यूजिक बंद होने से स्टेज से काफी दूर लोगों ने भी नोटिस किया कि स्टेज पर कुछ गड़बड़ हो गई है.

यहां देखें वीडियो:

कुछ ही पलों में, ऑर्गनाइजर और ऑन-ग्राउंड स्टाफ उनकी मदद के लिए दौड़े. कॉन्सर्ट को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल्स - जो जगह एक बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट होने के कारण आसानी से अवेलेबल थे - उनको चेक करने और उनकी सेफ्टी श्योर करने के लिए तुरंत आ गए.

इंटरनेट पर फैन्स ने जाहिर की चिंता

शाम के वीडियो और फोटो सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए हैं, जिसमें कई फैन्स ने चिंता जाहिर की है और शुभकामनाएं भेजी हैं. इस खतरनाक इन्सिडेंट के बावजूद, जरूरी चेक पूरे होने के बाद बाकी इवेंट जारी रहा. मोहित चौहान, जिन्होंने पहले 'साड्डा हक', 'तुम से ही', 'इलाही' और भी बहुत से लोगों के पसंदीदा गाने गाए हैं, ने अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है.

यह घटना 7 दिसंबर को इंस्टीट्यूशन के रेटिना 8.0 इवेंट के दौरान हुई, जहां स्टूडेंट्स और मौजूद लोग मशहूर सिंगर को उनके कुछ बेहतरीन गाने लाइव सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे.