AP Dhillon के साथ तारा सुतारिया की 'नजदीकी' देख चिढ़े बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया? Viral हुआ वीडियो

Tara Sutaria & Veer Pahadia viral video : मुंबई में बीते शुक्रवार की रात मशहूर सिंगर एपी ढिल्लन (AP Dhillon ) का कॉन्सर्ट था. इस शो में बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे, जिनमें एक्ट्रेस तारा सुतारिया और उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया भी शामिल थे. वैसे तो शो में सबने खूब मस्ती की, लेकिन एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. इसमें एपी ढिल्लन और तारा की करीबियां देखकर लोग कह रहे हैं कि वीर पहाड़िया काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे.

दरअसल, परफॉर्मेंस के दौरान एपी ढिल्लन ने तारा सुतारिया को स्टेज पर बुला लिया. काली ड्रेस में तारा बेहद ग्लैमरस लग रही थीं. जैसे ही वह स्टेज पर पहुंचीं, एपी ढिल्लन ने उन्हें गले लगाया और उनके गाल पर किस किया. इसके बाद दोनों ने साथ में डांस भी किया. तारा को एपी के कंधों पर हाथ रखकर झूमते हुए देखा गया.

वीडियो में दिख रहा है कि जब तारा स्टेज पर एपी के साथ थीं, तब नीचे खड़े वीर पहाड़िया उन्हें लगातार देख रहे थे. हालांकि वीर भी गाने गुनगुना रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि उनके चेहरे पर साफ तनाव दिख रहा था.

एक यूजर ने कमेंट किया, "वीर काफी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, एपी को थोड़ी दूरी रखनी चाहिए थी."

वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "तारा को समझना चाहिए कि उनका बॉयफ्रेंड सामने खड़ा है." सोशल मीडिया पर अब तारा को इस बात के लिए ताने भी सुनने पड़ रहे हैं.

अगस्त में कंफर्म किया था रिलेशन

आपको बता दें कि तारा सुतारिया (Tara Sutaria) और वीर पहाड़िया ने इसी साल अगस्त में अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. हाल ही में वीर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी पहली डेट बहुत खास थी, जहां उन्होंने पियानो बजाया और तारा सुबह तक गाती रहीं.