पानी के अंदर एक-दूसरे से भिड़ गए दो खूंखार शिकारी, मगरमच्छ और अजगर की इस लड़ाई का अंत है बेहद खौफनाक

वाइल्ड लाइफ से जुड़े वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें मगरमच्छ और अजगर के बीच हो रही जबरदस्त भिड़ंत देखते ही बन रही है. वीडियो में आप देखेंगे कि, कैसे 'पानी का दैत्य' कहे जाने वाले मगरमच्छ ने खूंखार अजगर पर एकाएक हमला बोल दिया, इसके बाद जो हुआ वो यकीनन रूह कंपा देने वाला था.

मगरमच्छ और अजगर की लड़ाई

वीडियो में मगरमच्छ अजगर का शिकार करने की कोशिश करते नजर आ रहा है. यूं तो मगरमच्छ अपने शिकार को पल भर में चीर-फाड़ कर एक कर देता है. यही वजह है कि, मगरमच्छ से जंगल के अन्य खूंखार जानवर भी दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन कई बार शिकार ही शिकारी पर हमलावर होते नजर आता है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो लोगों के होश उड़ा रहा है, जिसमें अजगर और मगरमच्छ की जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है.

यहां देखें वीडियो

What lesson did you learn from this? pic.twitter.com/2p2Nm6ADjx