एक रेस्टोरेंट ऐसा भी...इसे कहते हैं जान हथेली पर रखकर खाना, VIDEO देख लोगों की चढ़ी सांसें

खाने के शौकीन अपनी पसंदीदा खाने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाने को तैयार रहते हैं. यूं तो हर रेस्टोरेंट अपने स्पेशल खाने के चलते लोगों को अपनी ओर खींच ही लेता है, लेकिन कई बार कुछ रेस्टोरेंट अपने खाने के साथ-साथ अपने इंटीरियर के लिए भी लोगों की पहली पसंद बन जाते हैं. यूं तो दुनियाभर में कई तरह के रेस्टोरेंट हैं, लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसा रेस्टोरेंट देखा है जिसके कुर्सी-टेबल हवा में लटके रहते हों. अगर अब तक आपने ऐसा रेस्टोरेंट नहीं देखा हो तो इस वायरल वीडियो को देखना तो बनता है, जिसे देखकर आपको खुद की ही आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा.

कपल ने ऐसी जगह किया डिनर

वायरल हो रहे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में एक कपल पहाड़ी इलाके में रोपवे केबल के सहारे हवा में लटककर डिनर करता नजर आ रहा है. आपने शायद ही इससे पहले इस तरह का कोई खौफनाक रेस्टोरेंट देखा होगा. वीडियो में जिस तरह कपल हवा में लटककर यानी अपनी जान हथेली पर रखकर खाना खाते नजर आ रहे हैं, उन्हें देखकर हैरानी होना लाजिमी है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, एक रोपवे केबल के सहारे कुर्सी और टेबल को बांध कर हवा में लटकाया गया है, जिस पर एक कपल बैठा दिखाई दे रहा है. वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि, कपल सिर्फ शौक-शौक में ऐसा कर रहा है, क्योंकि शख्स ने डर के मारे केबल को ही हाथ से पकड़ रखा है. वहीं महिला ने भी टेबल को जोर से पकड़ा हुआ है. देखकर साफ पता चला है कि, इस अनोखे एक्सपीरियंस को लेते हुए उनकी हालत खराब हो रही है. यकीनन वीडियो में दिख रहा नजारा बेहद खौफनाक है, जिसे देखकर किसी की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए.

यहां देखें वीडियो

What's the first word that comes to mind when you see this? pic.twitter.com/d6lXWfvRK6