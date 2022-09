किसी कटी पतंग की तरह हवा में गिरता दिखा प्लेन, VIDEO देख अटक जाएंगी सांसें!

यहां देखें वीडियो

वायरल हो रहे इस हैरतअंगेज और रोमांचक वीडियो (Shocking Stunt Video) में जो देखने को मिल रहा है, उसे देखकर वाकई आपको अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं होगा. वीडियो में स्टंट के दौरान पायलट की स्किल्स (Seeing the skills of the pilot) देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे. वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है मानो प्लेन पर से पायलट का नियंत्रण (pilot has lost control of the plane) खो चुका है, जिसके चलते प्लेन काफी ऊंचाई से तेजी से नीचे गिर रहा है.

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि कैसे पल भर में पायलट प्लेन पर काबू पा (pilot controls the plane) लेता है और उसे आसानी से ऐसे उड़ा रहा है, जैसे- कुछ हुआ ही नहीं. वीडियो आगे आप देख सकते हैं कि पायलट का प्लेन पर पूरा कंट्रोल (pilot has complete control over the plane) होता है. वह सिर्फ करतब दिखा रहा होता है, जो कि स्टंट का एक हिस्सा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (social media platform) इंस्टाग्राम (Instagram) पर इस वीडियो को शेयर किया गया है, जिसे खूब देखा और पसंद किया जा रहा है. इस सांसे अटकाने वाले इस वीडियो को अब तक 9 लाख से ज्यादा लाइक्स चुके हैं, जबकि 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज इस वीडियो को अभी तक मिल चुके हैं. वीडियो देख चुके यूजर्स इस पर तरह-तरह के अजीबोगरीब रिएक्शन (strange reactions) दे रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स पायलट के स्किल्स की तारीफ (skills of the pilot) करते नहीं थक रहे हैं.

