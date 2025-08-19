जर्मनी जा रहे बोइंग 757 में हवा में लगी आग, इटली में आपात लैंडिंग, देखिए वीडियो

शनिवार की रात 300 यात्रियों की जान उस वक्त हवा में अटक गई, जब ग्रीस के कॉर्फू से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक बोइंग 757-300 विमान के इंजन में आग लग गई. यह विमान जर्मनी की विमान कंपनी कंडोर (Condor) का था और जर्मनी के डसेलडॉर्फ जा रहा था. विमान में कुल 273 यात्री और आठ क्रू मेंबर सवार थे. करीब एक घंटे की जद्दोजहद के बाद पायलट ने इटली के ब्रिंडिसी (Brindisi) कस्बे में इमरजेंसी लैंडिंग कराई. इस दौरान विमान केवल एक इंजन की मदद से उड़ान भर रहा था.

हवा में आग का डरावना वीडियो वायरल

घटना का 18 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें विमान के दाहिने हिस्से से चिंगारियां और लपटें निकलती दिख रही हैं, जैसे कोई लाइटर जलाने की कोशिश कर रहा हो. यह सिलसिला करीब 15 सेकंड तक चलता है. एक अन्य वीडियो में विमान पक्षियों के झुंड से गुजरता नजर आ रहा है. एविएशन न्यूज़ प्लेटफॉर्म FL360aero ने दावा किया कि विमान में आग लगने का कारण बर्ड स्ट्राइक से इंजन फेल होना था. हालांकि इन वीडियोज़ की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है. एनडीटीवी भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

A German Condor aircraft flying to Düsseldorf made an emergency landing in southern Italy due to engine failure caused by suspected bird strike.



The Condor Boeing 757-330 aircraft (D-ABOK) flying from Corfu (CFU) to Dusseldorf (DUS) started spitting flames right after the… pic.twitter.com/k4b0W0myqg — FL360aero (@fl360aero) August 17, 2025

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार, विमान ने शनिवार शाम 8:19 बजे (EEST) कॉर्फू एयरपोर्ट से उड़ान भरी. लगभग 43 मिनट बाद यह ब्रिंडिसी के कासाले एयरपोर्ट पर उतरा. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, पायलट ने पहले कॉर्फू लौटने की कोशिश की, लेकिन बाद में एक इंजन बंद करने के बाद दूसरे इंजन के सहारे ब्रिंडिसी में सुरक्षित लैंडिंग कराई.

यात्रियों को झेलनी पड़ी मुश्किल

आपात लैंडिंग के बाद यात्रियों को रात ब्रिंडिसी एयरपोर्ट पर ही बितानी पड़ी क्योंकि शहर में होटलों की कमी थी. कंडोर एयरलाइन ने इस घटना के लिए माफी मांगी और यात्रियों को अगले दिन डसेलडॉर्फ पहुंचाया गया.