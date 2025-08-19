विज्ञापन
विशेष लिंक

जर्मनी जा रहे बोइंग 757 में हवा में लगी आग, इटली में आपात लैंडिंग, देखिए वीडियो

घटना का 18 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें विमान के दाहिने हिस्से से चिंगारियां और लपटें निकलती दिख रही हैं.

Read Time: 2 mins
Share
जर्मनी जा रहे बोइंग 757 में हवा में लगी आग, इटली में आपात लैंडिंग, देखिए वीडियो
  • ग्रीस के कॉर्फू से उड़ान भरने के बाद बोइंग 757-300 विमान के इंजन में आग लग गई थी
  • विमान में कुल 273 यात्री और आठ क्रू मेंबर सवार थे जो डसेलडॉर्फ के लिए जा रहे थे
  • पायलट ने एक घंटे की जद्दोजहद के बाद इटली के ब्रिंडिसी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

शनिवार की रात 300 यात्रियों की जान उस वक्त हवा में अटक गई, जब ग्रीस के कॉर्फू से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक बोइंग 757-300 विमान के इंजन में आग लग गई. यह विमान जर्मनी की विमान कंपनी कंडोर (Condor) का था और जर्मनी के डसेलडॉर्फ जा रहा था. विमान में कुल 273 यात्री और आठ क्रू मेंबर सवार थे.  करीब एक घंटे की जद्दोजहद के बाद पायलट ने इटली के ब्रिंडिसी (Brindisi) कस्बे में इमरजेंसी लैंडिंग कराई. इस दौरान विमान केवल एक इंजन की मदद से उड़ान भर रहा था. 

हवा में आग का डरावना वीडियो वायरल

घटना का 18 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें विमान के दाहिने हिस्से से चिंगारियां और लपटें निकलती दिख रही हैं, जैसे कोई लाइटर जलाने की कोशिश कर रहा हो. यह सिलसिला करीब 15 सेकंड तक चलता है. एक अन्य वीडियो में विमान पक्षियों के झुंड से गुजरता नजर आ रहा है.  एविएशन न्यूज़ प्लेटफॉर्म FL360aero ने दावा किया कि विमान में आग लगने का कारण बर्ड स्ट्राइक से इंजन फेल होना था. हालांकि इन वीडियोज़ की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है. एनडीटीवी भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार, विमान ने शनिवार शाम 8:19 बजे (EEST) कॉर्फू एयरपोर्ट से उड़ान भरी. लगभग 43 मिनट बाद यह ब्रिंडिसी के कासाले एयरपोर्ट पर उतरा. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, पायलट ने पहले कॉर्फू लौटने की कोशिश की, लेकिन बाद में एक इंजन बंद करने के बाद दूसरे इंजन के सहारे ब्रिंडिसी में सुरक्षित लैंडिंग कराई.

यात्रियों को झेलनी पड़ी मुश्किल

आपात लैंडिंग के बाद यात्रियों को रात ब्रिंडिसी एयरपोर्ट पर ही बितानी पड़ी क्योंकि शहर में होटलों की कमी थी. कंडोर एयरलाइन ने इस घटना के लिए माफी मांगी और यात्रियों को अगले दिन डसेलडॉर्फ पहुंचाया गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Boeing 757 Fire, Germany-bound Plane Crash, Corfu To Dusseldorf Flight
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com