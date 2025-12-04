600 साल बाद पानी में डूबे शहर का खुलासा!गहरी झील में मिला दूसरी दुनिया का रास्ता,सड़क-इमारतें कब्रिस्तान मौजूद

600 year old underwater city found: सोचिए...अगर आप किसी शांत झील में तैर रहे हों और अचानक नीचे ईंटों के घर, पुरानी चक्की और सदियों पुराने कब्रिस्तान की झलक दिख जाए…कैसा लगेगा? डर, उत्सुकता या रोमांच? किर्गिस्तान की इस्सिक-कुल झील में बिल्कुल ऐसा ही हुआ और जो सामने आया, उसने इतिहास प्रेमियों को हिला दिया. 600 साल से पानी के नीचे दबी एक पूरी इस्लामिक बस्ती, सिल्क रूट का पुराना व्यापारिक ठिकाना और रहस्यों से भरा एक मध्यकालीन शहर फिर से दुनिया के सामने है.

Silk Road का खोया हुआ पड़ाव, जहां कभी रौनक थी (Silk Road lost city)

popularmechanics के मुताबिक, इस इलाके में कभी रेशम, मसाले और अनमोल वस्तुओं का व्यापार होता था. रूसी अकादमी ऑफ साइंसेज की टीम ने बताया कि यहां से गुजरना व्यापारियों के लिए जरूरी हुआ करता था, लेकिन 15वीं सदी का एक भयंकर भूकंप इस शहर को निगल गया. जहां कभी मस्जिदों की अजान और बाजारों की रौनक थी, वहां आज सिर्फ शांत ठंडी झील का पानी है.

Archaeologists Dove to the Bottom of a Lake—and Found a 600-Year-Old Lost City https://t.co/H7dyR8nkIr — Popular Mechanics (@PopMech) November 28, 2025

गोताखोरों ने क्या पाया? underwater Atlantis का अहसास (Lake Issyk-Kul Lost City)

13 फीट नीचे मिले:-

ईंटों से बनी इमारतें.

पुरानी मिलस्टोन (अनाज पीसने वाली चक्की).

लकड़ी के ढांचे.

कीमती मिट्टी के बर्तन.

इस्लामिक कब्रिस्तान, जिसमें दो शव मक्का की ओर मुख करके दफन थे.

खोजकर्ताओं को ऐसा लगा जैसे कहानियों वाला अंडरवॉटर अटलांटिस सच में सामने खड़ा हो.

इमारतों की बनावट देखकर अनुमान लगाया गया कि यहां मस्जिद, हमाम या इस्लामिक शिक्षा केंद्र भी रहा होगा.

कैसे गायब हो गया पूरा शहर? (Issyk Kul lake mystery)

भूकंप ने सबकुछ तहस-नहस कर दिया.

शहर पानी में समा गया, लोग भाग गए और वक्त की धूल ने इसके नाम तक को भुला दिया.

सदियों बाद अब जाकर पता चला कि झील के नीचे कभी एक समृद्ध, जीवंत और व्यस्त शहर बसता था.

इतिहास का यह चमत्कार क्या बताता है? (pani ke neeche shehar)

ये खोज साबित करती है कि, धरती के गहरे पानी सिर्फ मछलियां ही नहीं, बल्कि सदियों पुराने राज भी छिपा कर रखते हैं और कभी-कभी, सही वक्त आने पर, वो खुद अपनी कहानी दुनिया के सामने प्रकट कर देते हैं.

