विज्ञापन
विशेष लिंक

धरती पर आने वाला है बड़ा संकट! ध्रुवीय बर्फ के नीचे वैज्ञानिकों को ऐसा क्या मिला, कर दिया ऐसा अलर्ट

नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने ध्रुवीय बर्फ के नीचे महासागरों में तेज़ होती तेज हलचल का बड़ा खुलासा किया है. समुद्री बर्फ के पिघलने से आर्कटिक और अंटार्कटिका में बढ़ रहा टर्बुलेंस भविष्य की जलवायु के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
धरती पर आने वाला है बड़ा संकट! ध्रुवीय बर्फ के नीचे वैज्ञानिकों को ऐसा क्या मिला, कर दिया ऐसा अलर्ट
ध्रुवीय बर्फ पिघलने से महासागरों में उठी 'असामान्य लहर'

धरती के ध्रुवीय इलाकों में बर्फ पिघलने की चिंताजनक रफ्तार हमेशा से वैज्ञानिकों के अध्ययन का विषय रही है, लेकिन अब एक नई रिसर्च ने उन क्षेत्रों के अंदर छिपे एक और भयावह बदलाव का खुलासा किया है. वैज्ञानिकों ने पाया है कि आर्कटिक और अंटार्कटिका के गहरे समुद्रों में करंट की मेसोस्केल स्टिरिंग यानी पानी की तेज़ क्षैतिज हलचल पहले से कई गुना बढ़ रही है.

समुद्री करंट में ‘अप्रत्याशित उथल-पुथल'

जर्नल Nature Climate Change में प्रकाशित इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने हाई-रिज़ॉल्यूशन मॉडल का उपयोग करके पता लगाया कि जैसे-जैसे धरती गर्म हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर दोगुना–चौगुना हो रहा है, वैसे-वैसे ध्रुवीय महासागरों में यह स्टिरिंग बेहद तेज़ हो रही है. अध्ययन के प्रमुख लेखक ग्युसेओक यी के अनुसार, समुद्री बर्फ का लगातार घटना इस हलचल का मुख्य कारण है. बर्फ हटने से अधिक खुला पानी हवा के सीधे संपर्क में आ जाता है, जिससे करंट तेज़ हो जाते हैं और समुद्र में टर्बुलेंस बढ़ता है. उन्होंने कहा: “हमारी रिसर्च बताती है कि आने वाले दशकों में आर्कटिक और दक्षिणी महासागरों में क्षैतिज हलचल खतरनाक स्तर तक बढ़ जाएगी.”

यह बढ़ी हुई हलचल क्यों खतरनाक है?

महासागरों की यह उथल-पुथल सिर्फ पानी को नहीं हिला रही, यह वैश्विक पर्यावरण पर गहरा असर डाल सकती है. ये करंट गर्मी, पोषक तत्व, कार्बन और यहां तक कि मछलियों के लार्वा को भी दूर-दूर तक ले जाते हैं. अगर यह हलचल तेज़ हो जाती है, तो समुद्री इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ सकता है. इसके अलावा, पिघलती बर्फ से पैदा हुआ मीठा पानी समुद्र के स्तर को भी बढ़ा रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों पर खतरा बढ़ सकता है. सह-लेखिका जून-यी ली के मुताबिक, यह बदलाव माइक्रोप्लास्टिक जैसे प्रदूषकों के फैलाव को भी तेज़ कर सकता है, जो भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय जोखिम बन सकता है.

ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के प्रयास जारी

दुनिया के कई देश बढ़ते तापमान को रोकने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटा रहे हैं और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों को बढ़ावा दे रहे हैं. वैज्ञानिक लगातार उस कड़ी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिघलती बर्फ मौसम को कैसे प्रभावित कर रही है क्योंकि यह बदलाव तूफानों, बाढ़, सूखे और तेज़ ज्वार जैसे खतरों को और बढ़ा सकता है.

IBS Center for Climate Physics के वैज्ञानिक टिमरमैन ने कहा: “हम नई पीढ़ी के ऐसे क्लाइमेट मॉडल विकसित कर रहे हैं जो धरती, मौसम और जीव-जंतुओं के बीच की जटिल कड़ियों को और बेहतर तरीके से समझ सकें.”

यह भी पढ़ें: ये इंडिया बिगनर्स के लिए नहीं... ऑटो में सवारी की जगह बछड़े को देख विदेशी की निकली चीख

टेंपरेचर मैं सेट करूंगा... दूल्हे ने मंडप में लिया 8वां वचन, बिना कुछ सोचे कही ऐसी बात, हंसते-हंसते लोग बेहाल

ढाई महीने भारत रहकर पगला गई अमेरिकी फैमिली, बताईं ऐसी 9 बातें, जिसे सुनकर होगा गर्व

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Polar Ice Discovery, Ocean Stirring, Climate Change Study
Get App for Better Experience
Install Now