बाढ़ के पानी में बेबस नजर आया एनाकोंडा जैसा भयानक अजगर, वीडियो देख लोगों को नहीं हुआ खुद की आंखों पर यकीन

Python Is Struggling To Save His Life In Thailand: इन दिनों इंटरनेट पर दुनियाभर से ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल उठेगा. ऐसी कई जगहें है जो आग और पानी जैसी शक्तिशाली ताकतों से लड़ रही हैं. इन्हीं में से एक है थाईलैंड, जो इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहा है. जैसा कि सभी जानते ही हैं कि, इन दिनों बाढ़ के चलते थाईलैंड में हजारों लोग विस्थापित हो चुके है. वहीं दर्जनों लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं. इन सबके बीच इंटरनेट पर यहां से जुड़ा एक ऐसा हैरान देने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें एक विशालकाय अजगर बाढ़ के पानी में बेबस नजर आ रहा है.

थाईलैंड में बाढ़ के पानी का कहर (Grand Ajgar Ka Viral Video)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें एक बड़ा सा अजगर पानी के साथ बहता हुआ चला जा रहा है. देखा जा सकता है कि, पानी का बहाव इतना तेज है कि अजगर चाहकर भी अपना संतुलन नहीं बना पा रहा है. वीडियो में अजगर की बेबसी साफ देखी जा सकती है. महज 46 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 4.3 मिलियन लोग देख चुके हैं, जबकि 12 हजार से अधिक लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है.

यहां देखें वीडियो

This giant snake, probably a Reticulated Python was seen bobbing around in the floodwater in Southern Thailand 😳 pic.twitter.com/GlHWFNBKzE — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) December 4, 2024

वीडियो देख कांपी लोगों की रूह (Thailand floods Viral Video)

46 सेकंड की इस क्लिप में अजगर बुरी तरह छटपटाता नजर आ रहा है, जिसे देखकर यूजर्स वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि, यह विशाल सांप, शायद एक जालीदार अजगर है, जो दक्षिणी थाईलैंड में बाढ़ के पानी में छटपटाता हुआ देखा गया है. वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, मुझे सांप से डर लगता है. दूसरे यूजर ने लिखा, मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि यह वास्तविक है. कृपया मुझे बताएं कि यह सच नहीं है. तीसरे यूजर ने लिखा, बाढ़ और इस तरह के वन्य जीवन थाईलैंड में संकट को और भी बदतर बना रहे हैं. जानकारी के लिए बता दें कि, हाल ही में मलेशिया और दक्षिणी थाईलैंड में मानसून वाली भारी बारिश के कारण विनाशकारी बाढ़ आई है, जिसके कारण हजारों लोग विस्थापित हुए हैं. वहीं कई दर्जनों लोग मौत की नींद सो चुके हैं.

