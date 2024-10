आधी रात में बेड के नीचे एक-दूजे से लिपटे दिखे दो जहरीले सांप, वीडियो देख लोग बोले- ये लड़ाई कम रोमांस ज्यादा लग रहा है

Snake Fight Viral Video: आज कल सांप के मामले ज्यादा चर्चित हो रहे हैं. आए दिन सांप काटने के मामले सामने आ रहे हैं. बिहार में तो जैसे सांप ने अपना डेरा ही बना लिया है. अब गांव से जहरीले सांप से जुड़ा एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, एक गांव में घर के बेडरूम में दो सांप आपस में इंसानों की तरह फाइट करते दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर इन दो जहरीले सांपों की लड़ाई का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. एक्स हैंडल पर वायरल सांपों की लड़ाई वाले इस वीडियो को एक ऑफिसर ने शेयर किया है. सांपों की लड़ाई के इस वीडियो को देखने के लिए सोशल मीडिया पर लोगों की भीड़ जुट चुकी है.

खतरनाक सांपों की लड़ाई का वीडियो वायरल (IFS Officer Snake Video)

परवीन कासवान नामक आईएफएस ऑफिसर ने अपने एक्स हैंडल पर इस खतरनाक वीडियो को शेयर किया है. अपने पोस्ट में उन्होंने बताया कि, 'आधी रात को हमारे बेस्ट स्टाफ को एक गांव से कॉल आया, देखा कि एक घर के बेडरूम में वॉल्स क्रैट प्रजाति के दो जहरीले सांप बड़े ही भयानक अंदाज में लड़ रहे हैं, लेकिन हमनें इनका रेस्क्यू किया और इस दौरान किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.' अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से लोगों के बीच वायरल हो रहा है.

यहां देखें वीडियो

So one of our beat staff got SOS call in middle of night yesterday from a village. Imagine these highly venomous ‘Walls Krait' doing duel in somebody bedroom. They were rescued & released safely later. pic.twitter.com/nnzOHjATte