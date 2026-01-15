सऊदी के सबसे बुजुर्ग की 142 साल में मौत, 134 बच्चे-पोते, 110 साल की उम्र में आखिरी निकाह से भी बना बाप

Saudi Arabia Oldest Man Dies at 142: सऊदी अरब के सबसे बुजुर्ग माने जाने वाले शख्स नासिर बिन रदान अल राशिद अल वदई का 142 साल की उम्र में इंतकाल हो गया. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनाजे की नमाज दक्षिणी सऊदी अरब के धहरान अल जनूब में अदा की गई, जिसके बाद उन्हें उनके पैतृक गांव अल राशिद में सुपुर्दे खाक किया गया. बताया जा रहा है कि करीब 7000 से ज्यादा लोग उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे.

Saudi Arabia's oldest man, Nasser bin Radan Al-Rashid Al-Wada‘i, has passed away at 142. Born in 1884, he had 7 wives and a family of 134 including children and grandchildren. He last married at 110 with a 29 year old girl and wished to marry again at 130. pic.twitter.com/XdLfqS9Cxh — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) January 15, 2026

सऊदी अरब के सबसे बुजुर्ग शख्स का निधन (Death of Saudi Arabia's Oldest Known Man)

नासिर अल वदई का जन्म उस दौर में हुआ था जब सऊदी अरब का एकीकरण भी नहीं हुआ था. उन्होंने किंग अब्दुलअजीज से लेकर मौजूदा बादशाह किंग सलमान तक का दौर देखा. उनका जीवन सऊदी अरब के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलावों का जीता जागता दस्तावेज माना जा रहा है. लोग उन्हें उस पीढ़ी का आखिरी गवाह बताते हैं, जिसने सऊदी अरब को कबीलाई समाज से आधुनिक राष्ट्र बनते देखा.

इबादत, सब्र और सादगी की मिसाल (Symbol of Faith and Devotion)

परिवार वालों के मुताबिक, नासिर अल वदई बेहद धार्मिक इंसान थे. उन्होंने अपने जीवन में 40 से ज्यादा बार हज अदा किया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है. यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ लंबी उम्र का नहीं, बल्कि मजबूत ईमान और सब्र का प्रतीक मानते थे. बताया जाता है कि उन्होंने 110 साल की उम्र में आखिरी शादी की और बाद में एक बेटी के पिता भी बने.

सोशल मीडिया पर भावुक विदाई (Nasser Al Wadaei death)

उनके इंतकाल की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. लोग उन्हें faith, patience और long life का symbol बता रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि नासिर अल वदई सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि सऊदी अरब की चलती फिरती इतिहास की किताब थे.

आज के दौर में जब उम्र को लेकर बहस होती है, नासिर अल वदई की जिंदगी इंसानी हौसले, आस्था और सादगी की याद दिलाती है. 142 साल की ये जिंदगी खत्म जरूर हुई है, लेकिन उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को लंबी उम्र से ज्यादा बेहतर जिंदगी जीने का सबक देती रहेगी.

ये भी पढ़ें:- साल 2055 में फंस गया ये टाइम ट्रैवलर, पेरिस में अचानक गायब हो गए लोग, रहस्यमयी VIDEO से हर कोई दंग

ये भी पढ़ें:- पत्नी की मौत के बाद ऐसे प्यार लुटा रहा बुजुर्ग, तस्वीर को लगाया कुमकुम, रुला देगी ये अनोखी प्रेम कहानी