12 सब्ज़ियों को मिलाकर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने मां दुर्गा की मूर्ति बनाई

वीडियो में देखा जा सकता है कि मां दुर्गा की कितनी अच्छी कलाकृति है. इसे मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाया है. इस वीडियो को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ़ेसबुक पर शेयर किया है. शेयर करने के साथ-साथ उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा है.

कैप्शन में उन्होंने लिखा है- Happy Maha Navami. For the first time I have used 12 types of common Vegetables in my SandArt installation message. मतलब ये हुआ कि उन्होंने पहली बार 12 सब्ज़ियों का प्रयोग मां दुर्गा की कलाकृति बनाने के लिए किया. वाकई में ख़ूबसूरत दिख रहे इस कलाकृति में मां दुर्गा सबसे अलग और प्यारी दिख रही हैं.

सुदर्शन पटनायक द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को ख़बर लिखे जाने तक 47 हज़ार लोगों ने देखा है. वहीं इस वीडियो पर कई कमेंट्स किए हैं. एक यूज़र ने लिखा है- आपके पास जादुई हाथ है. वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा है- आप बहुत अच्छे कलाकार हैं.