7 साल पुराना फोन और अब भी एयरपोर्ट पर बैन, Samsung Note 7 को देख लोग बोले- ये अब तक क्यों चल रहा है?

Samsung Galaxy Note 7 Becomes Talking Point on Internet: साल 2016 में लॉन्च हुआ Samsung Galaxy Note 7 एक बार फिर चर्चा में आ गया है. वजह है एक वायरल TikTok वीडियो, जिसमें एक एयरपोर्ट पर लगे साइनबोर्ड में साफ लिखा गया था, Samsung Galaxy Note 7 is banned. यह वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है और अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं. वीडियो देखकर कई लोग चौंक गए, क्योंकि Galaxy Note 7 को मार्केट से हटाए हुए लगभग 7-8 साल हो चुके हैं, फिर भी एयरपोर्ट पर इसका नाम देख लोग सोच में पड़ गए. TikTok पर कई लोगों ने कमेंट किया, ये क्यों बैन है? तो एक यूजर ने मजाक में लिखा, मैं तो अभी भी इसी फोन से TikTok देख रहा हूं.

The FAA has banned Samsung Galaxy note 7 cell phones so if you have one then you either have to get rid of it or not fly! 👇👇👇🔥🔥 pic.twitter.com/C65EI0fLG5