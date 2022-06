'छोटे भाईजान' की मधुर आवाज़ के फैन हुए 'दबंग खान', घुटने के बल बैठकर Salman Khan ने लगाया गले

यहां देखें वीडियो

सोशल मीडिया (social media) पर इन दिनों सलमान खान का एक और वीडियो सामने आया है, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. वीडियो में सलमान खान अपने गाने (song) से खुश एक बच्चे को गले (Salman Khan is seen hugging a child) लगाते नजर आ रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो (video going viral) में देखा जा सकता है कि कैसे एक प्यारा सा बच्चा (cute little child is singing the song) 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' (Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga) गाना बहुत ही खूबसूरती और बेहद क्यूट अंदाज में गा रहा है, जिसे देखकर न सिर्फ सलमान खान बल्कि वहां मौजूद लोग हैरान भी दिख रहे हैं. गाना पूरा करने के बाद यह बच्चा सलमान खान को भी बधाई देता है. इस बीच सलमान भी घुटनों के बल बैठ जाते हैं और बच्चे को गले लगा लेते हैं. इसके बाद दोनों कैमरे के सामने फोटो के लिए पोज भी देते हैं.

वीडियो में देखे जा रहे इस बच्चे का नाम अब्दु रोजिक (Abdu Rozik) बताया जा रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) पर यह वीडियो शेयर किया गया है. इस क्यूट से बच्चे को गले लगाते सलमान खान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा और पसंद किया जा रहा है. वीडियो को देख फैंस इस पर खूब प्यार बरसा रहे हैं. सलमान खान के ज्यादातर फैंस सलमान को जमीन से जुड़े रहने की बात कह रहे हैं. इसके साथ ही कई फैंस इस बच्चे को 'छोटा भाईजान' कह कर उनके गाने की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'कुछ लोग सलमान खान के बारे में गलत बातें करते हैं, लेकिन वह अंदर से बेहद विनम्र इंसान है.'

