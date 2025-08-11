आठ साल पहले सलमान, रणबीर, शाहरुख की फिल्में बैक टू बैक हुईं फ्लॉप तो अक्षय कुमार ने इस मूवी से बॉक्स ऑफिस में फूंकी थी जान

बात साल 2017 की है. महीना था अगस्त का और दिन था 11 अगस्त का. इस दिन एक फिल्म रिलीज हुई जिसे एक खास विषय पर बनाया गया था. ये विषय था खुले में शौच का और घर में शौचालय बनाने का. इस विषय को कुछ इस तरह से सिनेमा के परदे पर दिखाया गया कि इसने खूब मनोरंजन किया. इसने बॉक्स ऑफिस पर चले आ रहे सूखे को तोड़ा. इसने दिखा दिया कि जो काम शाहरुख खान, सलमान खान और रणबीर कपूर बिग बजट फिल्मों से नहीं कर सके, वह काम अक्षय कुमार की विषय आधारित एक फिल्म ने कर दिखाया.

जानते हैं अक्षय कुमार की इस फिल्म का नाम?

हम यहां बात कर रहे हैं 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' की. कई बड़ी फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने के बाद अक्षय कुमार की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को नई जान दी थी. अक्षय कुमार की फिल्म ने जहां एक तरफ इसने सफाई और शौचालय के महत्व पर लोगों को जागरूक किया, वहीं दूसरी ओर टिकट खिड़की पर भी शानदार कमाई की.

अक्षय कुमार की 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' का ट्रेलर

बॉक्स ऑफिस पर हुई थी हिट

'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' की रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर मानो सूखा पड़ा था. सलमान खान की ट्यूबलाइट, रणबीर कपूर की जग्गा जासूस, शाहरुख खान की जब हैरी मेट सेजल, कंगना रनौत की रंगून और सुशांत सिंह राजपूत की राब्ता जैसी कई बड़े बजट की फिल्में बुरी तरह पिट गई थीं. ऐसे में जब टॉयलेट: एक प्रेम कथा रिलीज हुई, तो ये दर्शकों के लिए ताजी हवा के झोंके की तरह साबित हुई और मेकर्स और सिनेमाघरों में फिर से रौनक लौट आई.

फिल्म ने की इतनी कमाई

कमाई के मामले में भी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया. महज 75 करोड़ रुपये के बजट में बनी टॉयलेट: एक प्रेम कथा ने भारत में 186.42 करोड़ और वर्ल्डवाइड 316.97 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. खास बात ये रही कि 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुई ये फिल्म 15 अगस्त के मौके पर देशभक्ति के माहौल में और भी ज्यादा रंग जमा गई. ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्लॉप फिल्मों के दौर में अक्षय कुमार की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के लिए ऑक्सीजन साबित हुई. एक सामाजिक संदेश, दमदार कहानी और अक्षय की शानदार एक्टिंग ने इसे सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल कर दिया.