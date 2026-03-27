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स्ट्रीट फूड या गोल्ड माइन? इस गोलगप्पे वाले की कमाई जानकर उड़ जाएंगे होश, वायरल Video पर छिड़ी बहस

एक वायरल वीडियो में पानी पूरी बेचने वाले की 90,000 रुपये महीने की कमाई का दावा किया गया है. जानिए इस कमाई की सच्चाई, खर्च और मुनाफे को लेकर क्यों छिड़ी है बहस.

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स्ट्रीट फूड या गोल्ड माइन? इस गोलगप्पे वाले की कमाई जानकर उड़ जाएंगे होश, वायरल Video पर छिड़ी बहस
पानी पूरी बेचकर 90,000 रु महीना? वायरल वीडियो के बाद कमाई को लेकर छिड़ी बहस

भारत में पानी पूरी (गोलगप्पा/पुचका) सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं, बल्कि लोगों की पसंदीदा चटपटी डिश है. हर गली-नुक्कड़ पर मिलने वाला यह स्वाद अब कमाई के मामले में भी चर्चा में आ गया है. हाल ही में एक वायरल वीडियो में दावा किया गया कि एक पानी पूरी बेचने वाला हर महीने करीब 90,000 रुपये कमा रहा है. इस वीडियो को कंटेंट क्रिएटर Cassy Pareira ने शेयर किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है.

कैसे होती है इतनी कमाई?

वीडियो के मुताबिक, यह पानी पूरी स्टॉल रोजाना लगभग 80 से 100 प्लेट बेचता है. एक प्लेट की कीमत करीब 30 रु है. 
- रोज की कमाई: लगभग 3,000 रुपये 
- महीने की कमाई: करीब 90,000 रुपये
- सालाना कमाई: लगभग 10.8 लाख रुपये

स्टॉल शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक, यानी सिर्फ 6 घंटे ही चलता है.

देखें Video:

वीडियो में क्या दिखा?

वीडियो में कंटेंट क्रिएटर खुद पानी पूरी बनाना सीखते नजर आते हैं. वह आलू छीलते हैं, प्याज काटते हैं और ग्राहकों को सर्व भी करते हैं. उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें थोड़ी झिझक हुई, लेकिन बाद में वह इस काम में सहज हो गए.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो को 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. जहां कुछ लोग इस कमाई से प्रभावित हुए, वहीं कई यूजर्स ने सवाल भी उठाए. कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ रेवेन्यू है, मुनाफा नहीं. कुछ ने दावा किया कि स्टॉल चलाने वाला व्यक्ति मालिक नहीं, बल्कि एक कर्मचारी हो सकता है. कई यूजर्स ने खर्च (सामग्री, किराया, आदि) को लेकर भी सवाल उठाए.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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