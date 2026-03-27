बाइक चलाने के लिए कुत्ते को बनाया इंजन! चीन का Video देख सोशल मीडिया पर भड़के लोग

चीन के जियांगसू प्रांत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को एक अजीब तरीके से चलाते हुए दिखाई दे रहा है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स ने बाइक की बैटरी निकालकर उसकी जगह अपने पालतू कुत्ते को पावर के रूप में इस्तेमाल किया.

कुत्ते को बनाकर ‘इंजन' दौड़ाई बाइक

वीडियो में देखा गया कि एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते को बाइक के नीचे बांधा गया था, जिसे लगातार दौड़ना पड़ रहा था ताकि बाइक चल सके. कुत्ते के मुंह पर कसकर मुंहबंद (मज़ल) लगाया गया था. उसे रस्सियों से बांधा गया था और शख्स के हाथ में एक डंडा भी था, जिससे वह कुत्ते को मारता हुआ दिखाई दे रहा था. यह नजारा देखकर लोगों में गुस्सा बढ़ गया और वीडियो पर जमकर आलोचना होने लगी.

पुलिस ने दी चेतावनी

यह घटना 16 मार्च की बताई जा रही है. वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय ट्रैफिक पुलिस ने उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला. पुलिस ने उसे गैरकानूनी तरीके से वाहन में बदलाव करने के लिए रोका. लेकिन, उम्र ज्यादा होने के कारण उसे सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. कुत्ते की हालत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

इस घटना के बाद इंटरनेट पर तीखी बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने इसे जानवरों पर अत्याचार बताया. कुछ ने इसे सड़क पर चलने वालों के लिए खतरनाक बताया. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि चीन में अभी तक ऐसा कोई सख्त कानून नहीं है जो पालतू जानवरों के साथ दुर्व्यवहार को साफ तौर पर रोक सके.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

ऐसे अजीब और खतरनाक स्टंट पहले भी सोशल मीडिया पर देखे जा चुके हैं, जहां लोग लाइक्स और व्यूज के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते हैं.हालांकि, हर बार इन्हें लेकर आलोचना भी होती है.

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