नवाज शरीफ के बेटे ने भांजे की शादी में पहनी 6 करोड़ की वॉच, पाकिस्तान मचा बवाल, लोगों ने जमकर सुनाया

Hasan Nawaz Watch Controversy: लाहौर में जुनैद सफदर (Junaid Safdar) और शंजे अली रोहैल (Shanzay Ali Rohail) के शाही निकाह (Pakistan's most high-profile weddings of 2026) में हसन नवाज (Hasan Nawaz) की फ्रैंक मुलर वांगार्ड घड़ी (Franck Muller Vanguard) ने सबका ध्यान खींच लिया. इस घड़ी की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे राजनीतिक अभिजात वर्ग की दिखावा और आम जनता की आर्थिक परेशानियों के बीच असंतुलन बताया.

Photo Credit: thewatchpages.com

महंगी घड़ी और बैग पर सवाल (Questions Over Luxury Watch and Bag)

घड़ी के बाद दुल्हन के वैलेंटिनो गारावानी बैग (Valentino Garavani Bag) की कीमत भी चर्चा में आई. महंगे सामानों पर सवाल उठाते हुए लोगों ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी के दौर में ऐसी ऐशो-आराम की नुमाइश ठीक नहीं. कई ने लिखा, 'हमारे टैक्स के पैसों का यही हाल है.'

राजनीतिक विरासत और जनता की नजर (Pakistan political elite wedding)

हसन नवाज, पंजाब की मुख्यमंत्री मरीयम नवाज के चाचा और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटे हैं. उनकी फैंसी घड़ी ने राजनीतिक परिवार की बढ़ती भव्यता को लेकर बहस छेड़ी है. ये मामला पाकिस्तान में राजनीतिक और सामाजिक असमानता पर सवाल खड़ा कर रहा है.

पाकिस्तान के आर्थिक संकट और आम जनता की मुश्किलों के बीच अमीर राजनीतिक परिवारों का ऐसा दिखावा समसामयिक मुद्दा बन गया है.

